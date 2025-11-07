Lịch kinh tế: Dữ liệu thị trường lao động Canada và phát biểu của các thành viên FED 🔎

Lịch kinh tế hôm nay tương đối nhẹ, khi vẫn chưa có các báo cáo kinh tế chính thức của chính phủ Mỹ do chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa — hiện đã kéo dài lâu nhất trong lịch sử.
Trọng tâm của ngày hôm nay sẽ là các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cụ thể, thị trường sẽ chú ý đến ông Williams (Chủ tịch Fed New York) và ông Jefferson (Phó Chủ tịch Fed). Ngoài ra, Canada sẽ công bố dữ liệu thị trường lao động, tuy có tầm quan trọng nội địa nhưng ảnh hưởng đến thị trường tài chính toàn cầu dự kiến sẽ hạn chế. Sau đó, báo cáo kỳ vọng lạm phát của Đại học Michigan (Mỹ) cũng sẽ được công bố.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày (giờ VN)
15:00 – Hoa Kỳ: Thành viên FOMC Williams (Chủ tịch Fed New York) phát biểu
18:00 – Hoa Kỳ: Thành viên FOMC Jefferson (Phó Chủ tịch Fed) phát biểu
19:00 – Đức: Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức (Buba) Nagel phát biểu
20:30 – Khu vực Euro: Thành viên ECB Elderson phát biểu
20:30 – Canada: Dữ liệu việc làm tháng 10:
-
Việc làm toàn thời gian (Full-time Employment Change): trước đó +106,1K
-
Tổng thay đổi việc làm (Employment Change): dự báo -5,0K, trước đó +60,4K
-
Việc làm bán thời gian (Part-time Employment Change): trước đó -45,6K
-
Tỷ lệ thất nghiệp (Unemployment Rate): dự báo 7,1%, trước đó 7,1%
-
Tỷ lệ tham gia lao động (Participation Rate): trước đó 65,2%
-
Mức lương theo giờ bình quân – nhân viên toàn thời gian (Average Hourly Wages – Permanent Employees): trước đó +3,6%
22:00 – Hoa Kỳ: Báo cáo kỳ vọng lạm phát Đại học Michigan (tháng 11):
-
Kỳ vọng lạm phát 1 năm: trước đó 4,6%
-
Kỳ vọng lạm phát 5 năm: trước đó 3,9%
-
Kỳ vọng người tiêu dùng (Consumer Expectations): dự báo 50,3, trước đó 50,3
-
Niềm tin người tiêu dùng (Consumer Sentiment): dự báo 53,0, trước đó 53,6
-
Điều kiện hiện tại (Current Conditions): dự báo 59,2, trước đó 58,6
22:15 – Vương quốc Anh: Thành viên Ủy ban Chính sách Tiền tệ BoE Pill phát biểu
