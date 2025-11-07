Đọc thêm
15:12 · 7 tháng 11, 2025

🔴Vàng giằng co, khi nào mới có xu hướng mạnh?

Giá vàng đã lấy lại mốc 4.000 USD/oz, đạt đỉnh cao nhất tuần nhờ sự bất định của kinh tế Mỹ và báo cáo sa thải tăng vọt! Liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy lực cầu đã quay trở lại, bất chấp việc các quỹ ETF vẫn bán ròng? Chúng ta sẽ phân tích trong buổi live nhận định hôm nay.

 

 

7 tháng 11, 2025, 14:20

CẬP NHẬT MỚI: Xuất khẩu và nhập khẩu của Đức tăng vượt kỳ vọng
7 tháng 11, 2025, 14:00

Lịch kinh tế: Dữ liệu thị trường lao động Canada và phát biểu của các thành viên FED 🔎
7 tháng 11, 2025, 10:06

Tin đầu ngày (07.11.2025): Phố Wall nới rộng mạch giảm🗽đồng USD điều chỉnh sau khi chạm cản quan trọng
6 tháng 11, 2025, 23:10

CẬP NHẬT MỚI: Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Johnson báo hiệu nguy cơ chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa lâu hơn

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn