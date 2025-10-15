CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu NY Empire tốt hơn dự kiến; EURUSD giảm 📌

- Chỉ số sản xuất của New York Empire State trong tháng 10
19:30, Hoa Kỳ – Chỉ số Sản xuất NY Empire State tháng 10:
- Thực tế: 10,7; Dự báo: -1,8; Trước đó: -8,7
Chỉ số sản xuất của Fed New York đã phục hồi mạnh mẽ trong tháng 10, đạt 10,7 (so với -8,7 trước đó, dự báo -1,4), cho thấy sự quay trở lại của tăng trưởng vừa phải. Các đơn đặt hàng mới và lượng hàng giao đều cải thiện, trong khi việc làm tăng nhẹ mặc dù tuần làm việc ngắn hơn. Áp lực giá tăng khi giá đầu vào và giá bán tăng nhanh hơn, đồng thời khả năng cung ứng giảm nhẹ. Mặc dù kế hoạch chi tiêu vốn vẫn còn yếu, nhưng tâm lý kinh doanh trở nên lạc quan hơn — gần một nửa số công ty kỳ vọng điều kiện kinh doanh sẽ tốt hơn, đơn đặt hàng tăng và áp lực lạm phát vẫn tiếp diễn trong những tháng tới.
