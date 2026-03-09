Lịch kinh tế: Chỉ số CPI của Mỹ - Báo cáo quan trọng nhất tuần này 🔎

Tuần giao dịch sắp tới được dự báo sẽ rất căng thẳng, không chỉ vì lịch công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô dày đặc, mà còn do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông. Giá dầu đã tăng hơn 53% kể từ khi xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran bắt đầu, làm gia tăng áp lực lạm phát. Việc lạm phát quay trở lại hiện đang là một trong những mối lo lớn nhất của thị trường.
Vào giữa tuần, thứ Tư, thị trường sẽ nhận được báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ cho tháng Hai. Những diễn biến toàn cầu gần đây vẫn chưa được phản ánh trong dữ liệu của tháng trước, nhưng thị trường sẽ tìm kiếm các tín hiệu cho thấy áp lực giá có thể tăng trong những tháng tới.
Lịch kinh tế chi tiết:
Thứ Hai
-
08:30 - Lạm phát CPI và PPI của Trung Quốc
-
14:00 - Sản lượng công nghiệp của Đức
Thứ Ba
-
Trước phiên châu Âu - Báo cáo kết quả kinh doanh của Volkswagen
-
06:00 - Cán cân thương mại Trung Quốc
-
06:50 - GDP quý IV của Nhật Bản
-
14:00 - Lạm phát CPI của Na Uy
-
Sau phiên Hoa Kỳ - Báo cáo kết quả kinh doanh của Oracle
Thứ Tư
-
03:40 - Báo cáo tồn kho dầu thô của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API)
-
Trước phiên châu Âu - Báo cáo kết quả kinh doanh của Rheinmetall
-
14:00 - Lạm phát CPI của Đức
-
19:30 - Lạm phát CPI của Hoa Kỳ
-
21:30 - Báo cáo tồn kho dầu thô của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ
Thứ Năm
-
Trước phiên châu Âu - Báo cáo kết quả kinh doanh của Zalando và BMW
-
16:30 - Bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey
-
18:00 - Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ
-
19:30 - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ
-
21:30 - Báo cáo tồn kho khí đốt tự nhiên của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ
Thứ Sáu
-
14:00 - GDP và sản lượng công nghiệp của Anh
-
14:45 - Lạm phát CPI của Pháp
-
15:00 - Lạm phát CPI của Tây Ban Nha
-
16:00 - Lạm phát CPI của Ba Lan
-
19:30 - Dữ liệu thị trường lao động Canada
-
19:30 - Lạm phát PCE và GDP của Hoa Kỳ
-
21:00 - Chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan (Hoa Kỳ)
