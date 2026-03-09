Lịch kinh tế: Chỉ số CPI của Mỹ - Báo cáo quan trọng nhất tuần này 🔎

Tuần giao dịch sắp tới được dự báo sẽ rất căng thẳng, không chỉ vì lịch công bố dữ liệu kinh tế vĩ mô dày đặc, mà còn do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông. Giá dầu đã tăng hơn 53% kể từ khi xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran bắt đầu, làm gia tăng áp lực lạm phát. Việc lạm phát quay trở lại hiện đang là một trong những mối lo lớn nhất của thị trường.

Vào giữa tuần, thứ Tư, thị trường sẽ nhận được báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ cho tháng Hai. Những diễn biến toàn cầu gần đây vẫn chưa được phản ánh trong dữ liệu của tháng trước, nhưng thị trường sẽ tìm kiếm các tín hiệu cho thấy áp lực giá có thể tăng trong những tháng tới.

Lịch kinh tế chi tiết:

Thứ Hai

08:30 - Lạm phát CPI và PPI của Trung Quốc

14:00 - Sản lượng công nghiệp của Đức

Thứ Ba

Trước phiên châu Âu - Báo cáo kết quả kinh doanh của Volkswagen

06:00 - Cán cân thương mại Trung Quốc

06:50 - GDP quý IV của Nhật Bản

14:00 - Lạm phát CPI của Na Uy

Sau phiên Hoa Kỳ - Báo cáo kết quả kinh doanh của Oracle

Thứ Tư

03:40 - Báo cáo tồn kho dầu thô của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API)

Trước phiên châu Âu - Báo cáo kết quả kinh doanh của Rheinmetall

14:00 - Lạm phát CPI của Đức

19:30 - Lạm phát CPI của Hoa Kỳ

21:30 - Báo cáo tồn kho dầu thô của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ

Thứ Năm

Trước phiên châu Âu - Báo cáo kết quả kinh doanh của Zalando và BMW

16:30 - Bài phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey

18:00 - Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ

19:30 - Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Hoa Kỳ

21:30 - Báo cáo tồn kho khí đốt tự nhiên của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ

Thứ Sáu