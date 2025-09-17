CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu thị trường nhà ở Hoa Kỳ yếu hơn nhiều so với dự kiến🚨

Giấy phép xây dựng tại Hoa Kỳ: 1,312 triệu (Dự báo 1,37 triệu, trước đó là 1,362 triệu)
- MoM: -3,7% (Dự báo 0,6%, Trước đó -2,2%
Số lượng nhà ở khởi công thực tế tại Hoa Kỳ là 1,307 triệu (Dự báo là 1,365 triệu, trước đó 1,428 triệu)
- MoM: -8,5% (Dự báo -4,4%, Trước đó 5,2%, Đã sửa đổi 3,4%)
