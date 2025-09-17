Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu thị trường nhà ở Hoa Kỳ yếu hơn nhiều so với dự kiến🚨

19:35 17 tháng 9, 2025

Giấy phép xây dựng tại Hoa Kỳ: 1,312 triệu (Dự báo 1,37 triệu, trước đó là 1,362 triệu)

  • MoM: -3,7% (Dự báo 0,6%, Trước đó -2,2%

Số lượng nhà ở khởi công thực tế tại Hoa Kỳ là 1,307 triệu (Dự báo là 1,365 triệu, trước đó 1,428 triệu)

  • MoM: -8,5% (Dự báo -4,4%, Trước đó 5,2%, Đã sửa đổi 3,4%)

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

19.09.2025
15:51

Lịch kinh tế: Giới đầu tư theo dõi chặt chẽ cuộc gọi giữa Trump và Tập Cận Bình

Dữ liệu Bán lẻ Canada là sự kiện vĩ mô chính Cuộc gọi giữa Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...

 15:04

🔴LIVE: Vàng sẽ có nhịp điều chỉnh sâu?!

Theo dõi Livestream phân tích hàng tuần và đặt câu hỏi ngay!  

 14:20

BoJ giữ nguyên lãi suất, nhưng phát đi tín hiệu "diều hâu"🎙️

BOJ giữ nguyên lãi suất ở mức 0,50% với tỷ lệ bỏ phiếu 7–2; Hajime Takata và Naoki Tamura ủng hộ nâng lãi...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn