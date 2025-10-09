CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu xuất nhập khẩu từ Đức yếu hơn dự kiến

Nhập khẩu của Đức theo tháng (điều chỉnh theo mùa): -1,3% so với -0,5% dự kiến ​​và -0,1% trước đó

Xuất khẩu của Đức theo tháng (điều chỉnh theo mùa): -0,5% so với 0,2% dự kiến ​​và -0,6% trước đó

Cán cân thương mại của Đức (EUR): 17,2 tỷ so với 15 tỷ dự kiến ​​và 14,7 tỷ trước đó