13:05 · 9 tháng 10, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu xuất nhập khẩu từ Đức yếu hơn dự kiến

Điểm nổi bật
  • Cả dữ liệu xuất khẩu và nhập khẩu từ Đức đều yếu hơn dự kiến
  • Nhu cầu về sản phẩm Đức ở nước ngoài và tiêu dùng trong nước vẫn ảm đạm

Nhập khẩu của Đức theo tháng (điều chỉnh theo mùa): -1,3% so với -0,5% dự kiến ​​và -0,1% trước đó

Xuất khẩu của Đức theo tháng (điều chỉnh theo mùa): -0,5% so với 0,2% dự kiến ​​và -0,6% trước đó

Cán cân thương mại của Đức (EUR): 17,2 tỷ so với 15 tỷ dự kiến ​​và 14,7 tỷ trước đó

10 tháng 10, 2025, 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu sơ bộ của UoM phù hợp với kỳ vọng 📌
10 tháng 10, 2025, 19:35

CẬP NHẬT MỚI: USDCAD giảm sau dữ liệu việc làm của Canada 📌
10 tháng 10, 2025, 15:15

Sản lượng công nghiệp của Ý yếu hơn nhiều so với dự kiến ​​📉
10 tháng 10, 2025, 15:03

🔴Rớt mốc $4.000, liệu đã đến lúc quay đầu?

