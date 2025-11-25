CẬP NHẬT MỚI: Niềm tin người tiêu dùng và chỉ số Fed Richmond yếu hơn nhiều so với dự kiến ​​📌

Niềm tin người tiêu dùng Mỹ (Conference Board): 88.7 (Dự báo: 93.3, Kỳ trước: 94.6, Điều chỉnh: 95.5)

Chỉ số Fed Richmond: -15 (Dự báo: -5, Kỳ trước: -4)

Chỉ số Nhà Chờ Bán (Pending Home Sales) – Thực tế: 76.3 (Kỳ trước: 74.8, Điều chỉnh: 71.8)

Pending Home Sales MoM – Thực tế: +1.9% (Dự báo: +0.2%, Kỳ trước: 0.0%, Điều chỉnh: -0.1%)

Business Inventories MoM – Thực tế: 0% (Dự báo: 0%, Kỳ trước: +0.2%) Phản ứng của US30 trước loạt dữ liệu này khá trái chiều. Nhà đầu tư nhìn nhận đây là tín hiệu gần như chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các số liệu cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board tiếp tục củng cố nhận định này. Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.