22:10 · 25 tháng 11, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Niềm tin người tiêu dùng và chỉ số Fed Richmond yếu hơn nhiều so với dự kiến ​​📌

  • Niềm tin người tiêu dùng Mỹ (Conference Board): 88.7  (Dự báo: 93.3, Kỳ trước: 94.6, Điều chỉnh: 95.5)

  • Chỉ số Fed Richmond: -15 (Dự báo: -5, Kỳ trước: -4)

  • Chỉ số Nhà Chờ Bán (Pending Home Sales) – Thực tế: 76.3 (Kỳ trước: 74.8, Điều chỉnh: 71.8)

  • Pending Home Sales MoM – Thực tế: +1.9% (Dự báo: +0.2%, Kỳ trước: 0.0%, Điều chỉnh: -0.1%)

  • Business Inventories MoM – Thực tế: 0% (Dự báo: 0%, Kỳ trước: +0.2%)

Phản ứng của US30 trước loạt dữ liệu này khá trái chiều. Nhà đầu tư nhìn nhận đây là tín hiệu gần như chắc chắn rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, các số liệu cũng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại, và chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Conference Board tiếp tục củng cố nhận định này.

 

28 tháng 11, 2025, 23:35

