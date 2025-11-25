Đọc thêm
15:05 · 25 tháng 11, 2025

Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Lạm phát PPI tháng 9

Phiên giao dịch ngày thứ Ba hứa hẹn sẽ rất đáng chú ý ở cả châu Âu và Hoa Kỳ. Dữ liệu kinh tế vĩ mô được công bố hôm nay bao gồm: ước tính sơ bộ GDP của Đức, lạm phát PPI tại Thụy Điển và Mỹ, doanh số bán lẻ tại Ba Lan và Mỹ, cùng các chỉ số giá bất động sản. Thị trường cũng sẽ để mắt đến các bài phát biểu của các thành viên Ban điều hành ECB và dữ liệu tồn kho dầu thô hàng tuần của Mỹ. Tuy nhiên, tâm điểm của thị trường hôm nay sẽ là chỉ số PPI và số liệu bán lẻ của Mỹ.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:00 - Đức, GDP dữ liệu sơ bộ quý 3

  • GDP điều chỉnh theo mùa (q/q): thực tế 0,0% (dự báo 0,0%; trước đó -0,3%)

  • GDP không điều chỉnh theo mùa (y/y): thực tế 0,3% (dự báo 0,3%; trước đó -0,2%)

14:00 - Thụy Điển, Lạm phát PPI y/y tháng 10: thực tế 0,4% (trước đó 0,5%)

14:45 - Pháp, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 11: (dự báo 90; trước đó 90)

16:00 - Eurozone, Phát biểu của Thành viên Ban điều hành ECB Piero Cipollone

20:30 - Hoa Kỳ, Chỉ số giá sản xuất PPI tháng 10

  • PPI m/m: (dự báo 0,3%; trước đó -0,1%)

  • PPI lõi m/m: (dự báo 0,3%; trước đó -0,1%)

  • PPI y/y: (dự báo 2,7%; trước đó 2,6%)

  • PPI lõi y/y: (dự báo 2,7%; trước đó 2,8%)

20:30 - Hoa Kỳ, Doanh số bán lẻ tháng 10

  • m/m: (dự báo 0,4%; trước đó 0,6%)

  • Loại trừ ô tô m/m: (dự báo 0,4%; trước đó 0,7%)

  • Loại trừ ô tô & xăng m/m: (trước đó 0,7%)

  • y/y: (trước đó 5%)

21:00 - Hoa Kỳ, Chỉ số giá nhà S&P/Case-Shiller tháng 9

  • 10 thành phố y/y: (dự báo 1,9%; trước đó 2,1%)

  • 20 thành phố y/y: (dự báo 1,4%; trước đó 1,6%)

  • Chỉ số giá nhà FHFA m/m: trước đó 0,4%

21:00 - Eurozone, Phát biểu của Thành viên Ban điều hành ECB Piero Cipollone

22:00 - Hoa Kỳ

  • Chỉ số Richmond Fed tháng 11: (dự báo -0,2; trước đó -4)

  • Chỉ số nhà đang chờ bán m/m tháng 10: (trước đó 0,0%)

  • Chỉ số niềm tin tiêu dùng Conference Board tháng 11: (dự báo 93,5; trước đó 94,6)

22:40 - Hoa Kỳ, Thay đổi tồn kho nhiên liệu API hàng tuần: Dự báo 4,4 triệu thùng

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

