CẬP NHẬT MỚI: Số liệu GDP sơ bộ của Đức phù hợp với kỳ vọng

14:00 - Đức: Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) – Dữ liệu sơ bộ quý 3
- GDP điều chỉnh theo mùa (q/q): 0,0% (dự báo 0,0%; kỳ trước -0,3%)
- GDP chưa điều chỉnh theo mùa (y/y): 0,3% (dự báo 0,3%; kỳ trước -0,2%)
Nguồn: xStation5
