CẬP NHẬT MỚI: Dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ giảm mạnh 📌

21:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu EIA :
Dự trữ sản phẩm chưng cất hàng tuần của EIA: thực tế là 4,046 triệu; dự báo là 1,100 triệu; trước đó là 4,715 triệu;
Tồn kho xăng dầu: thực tế -2,347 triệu; dự báo -0,700 triệu; trước đó là 1,458 triệu;
Dự trữ dầu thô: thực tế -9,285 triệu; dự báo 1,400 triệu; trước đó là 3,939 triệu;
Giá dầu thô WTI tiếp tục tăng, phục hồi từ mức thấp nhất trong ngày. Cần lưu ý rằng giá dầu thô đã giảm kể từ khi mở cửa, và thêm vào đó, giá dầu đã có sự đảo chiều âm do tình trạng backwardation dai dẳng trên đường cong hợp đồng tương lai dầu mỏ. Có thời điểm, giá dầu gần như đi ngang, nhưng hiện tại đã giảm khoảng 0,23% trong ngày, không tính đến việc đảo chiều hợp đồng.
