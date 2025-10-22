CẬP NHẬT MỚI: Dự trữ dầu thô giảm bất chấp kỳ vọng tăng. Giá dầu WTI giao dịch dưới mức 59 USD

- Dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ giảm mạnh nhất kể từ ngày 12 tháng 9
- Dự trữ xăng và sản phẩm chưng cất cũng giảm
-
Dự trữ dầu thô: -0,961 triệu thùng (dự báo: +2,181 triệu; kỳ trước: +3,5 triệu)
-
Dự trữ xăng: -2,1 triệu thùng (dự báo: -1,6 triệu; kỳ trước: -0,27 triệu)
-
Dự trữ nhiên liệu chưng cất: -1,48 triệu thùng (dự báo: -3,2 triệu; kỳ trước: -4,5 triệu)
Dự trữ dầu thô và các sản phẩm dầu của Mỹ đã giảm trong tuần kết thúc ngày 17 tháng 10, sau khi tăng mạnh trong tuần trước đó. Mức dự trữ hiện cao hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, mức giảm trong kho dự trữ thương mại gần như được bù đắp hoàn toàn bởi một đợt bổ sung 820 nghìn thùng vào Kho Dự trữ Dầu Chiến lược (SPR). Giá dầu gần như không thay đổi sau khi công bố số liệu, với WTI vẫn dưới mức 59 USD/thùng cho hợp đồng giao tháng 12. Báo cáo này không làm thay đổi tâm điểm thị trường, vốn đang tập trung vào các cuộc đàm phán thương mại và thông tin về xuất khẩu dầu của Nga.
