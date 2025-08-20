CẬP NHẬT MỚI: Dự trữ dầu thô giảm đáng kể so với dự kiến

-
Dự trữ dầu: -6,01 mb (dự báo: -1,6 mb; trước đó: 3,04 mb)
Xăng: -2,72 mb (dự báo: -1,0 mb; trước đó: -0,79 mb)
Sản phẩm chưng cất: 2,24 mb (dự báo: 0,4 mb; trước đó: 0,71 mb)
Theo EIA, dự trữ dầu thô giảm mạnh hơn nhiều so với dự kiến. Dữ liệu của API cho thấy mức giảm mạnh hơn, nhưng chỉ 2,4 triệu thùng. Dữ liệu riêng cũng cho thấy dự trữ xăng tăng 1 triệu thùng, nhưng dữ liệu cuối cùng của EIA lại cho thấy sự sụt giảm rõ rệt. Gần đây, chúng ta đã chứng kiến sự tích lũy trong dự trữ, nhưng mức giảm hiện tại có thể cho thấy nhu cầu tăng trong giai đoạn cuối của kỳ nghỉ hè tại Hoa Kỳ. Giá dầu thô WTI đã tạm thời vượt qua ngưỡng kháng cự tại mức cao nhất trong ngày hôm nay, nhưng vẫn đang gặp khó khăn để vượt qua mốc 62,5 đô la .
