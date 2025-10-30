CẬP NHẬT MỚI: Dự trữ khí đốt của EIA thay đổi nhẹ so với dự kiến. NATGAS tăng sau dữ liệu của EIA 📌

- Báo cáo của EIA
Thay đổi tồn kho khí đốt tự nhiên hàng tuần của EIA: Hiện tại: 74 tỷ feet khối (dự báo theo Bloomberg: 73,22 tỷ; trước đó: 87 tỷ)
Theo số liệu EIA, tồn kho khí đốt tự nhiên tăng 74 tỷ feet khối, cao hơn một chút so với dự báo 73,22 tỷ, nhưng thấp hơn đáng kể so với mức tăng 87 tỷ của tuần trước. Điều này cho thấy tồn kho vẫn đang tăng, nhưng tốc độ tích lũy đã chậm lại so với tuần trước, có thể phản ánh những thay đổi trong cung hoặc cầu, chẳng hạn như tiêu thụ khí cao hơn hoặc sản lượng hơi thấp hơn. Một mặt, việc tồn kho tiếp tục tăng tạo áp lực giảm lên giá. Mặt khác, tốc độ tăng chậm hơn cho thấy cân bằng hơn giữa cung và cầu. Kết quả là thị trường phản ứng bằng việc tăng giá hợp đồng tương lai khí đốt tự nhiên.
Nguồn: xStation5
Thị trường nổi bật - EURUSD (31.10.2025)
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI Chicago của Mỹ vượt ước tính
CẬP NHẬT MỚI: CPI sơ bộ của Eurozone phù hợp với kỳ vọng
Atlassian vượt dự báo doanh thu và lợi nhuận trong quý 1 năm 2026
