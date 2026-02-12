Cổ phiếu Cisco Systems giảm 10% sau báo cáo thu nhập 📉 Phố Wall mở phiên với diễn biến trái chiều

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang mở đầu phiên giao dịch thứ Năm với diễn biến trái chiều: US100 giảm, trong khi US30 và US500 tăng nhẹ. Nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất gồm Howmet Aerospace (một “ông lớn” công nghiệp trong chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ), cùng với Eli Lilly, Walmart, Micron và Exelon.

Ngành phần mềm vẫn chịu áp lực bán, và đợt giảm của nhóm phần cứng hôm nay đang bị dẫn dắt bởi Cisco Systems, giảm 10% sau báo cáo lợi nhuận khi nhà đầu tư thất vọng với triển vọng mà công ty đưa ra. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng nhẹ lên 227 nghìn so với dự báo 223 nghìn, trong khi doanh số nhà tại Mỹ gây bất ngờ tiêu cực khi giảm -8,4% m/m (dự báo -4,6%), sau khi trước đó tăng +5,1%.

US100 (khung thời gian D1)

Cổ phiếu Mỹ hôm nay đang giảm trong các nhóm dịch vụ CNTT, giải trí, phần mềm và dịch vụ truyền thông. Shopify và Cisco Systems là những mã giảm đáng chú ý. Trong khi đó, nhóm quốc phòng và bất động sản đang tăng.

Cisco sau báo cáo lợi nhuận (Q2 năm tài chính 2026): tăng trưởng tăng tốc nhưng triển vọng gây thất vọng

Cisco vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm tài chính 2026 (kết thúc ngày 24/01/2026) với mức tăng trưởng rất mạnh. Doanh thu và lợi nhuận tăng hai chữ số, vượt mức cao nhất trong phạm vi dự báo trước đó của công ty. Cisco cũng báo cáo sự tăng tốc rõ rệt trong đơn hàng hạ tầng AI từ các “hyperscaler”. Tuy nhiên, bất chấp các con số tích cực, cổ phiếu vẫn giảm trong phiên ngoài giờ - cho thấy nhà đầu tư có thể đang phản ứng nhiều hơn với bối cảnh vĩ mô và tâm lý thị trường, thay vì chỉ nhìn vào chất lượng kết quả quý này.

Những điểm nổi bật chính từ báo cáo

Doanh thu kỷ lục: 15,3 tỷ USD (+10% YoY)

EPS Non-GAAP: 1,04 USD (+11% YoY), vượt dự báo 1,02 USD

Biên lợi nhuận vượt kỳ vọng: Biên gộp Non-GAAP: 67,5% Biên hoạt động Non-GAAP: 34,6% Cả hai đều vượt mức cao nhất trong hướng dẫn trước đó.

Nhu cầu tăng tốc rõ rệt: đơn hàng sản phẩm tăng +18% YoY, trong đó đơn hàng mạng (networking) tăng tốc lên trên 20% YoY.

Mảng Networking trở lại vai trò “đầu tàu”, không chỉ là yếu tố ổn định

Sau giai đoạn suy yếu ở các quý trước, mảng networking đã quay lại trở thành động lực tăng trưởng chính, với doanh thu tăng +21% YoY. Ban lãnh đạo nhấn mạnh rằng chu kỳ nâng cấp mạng nội bộ doanh nghiệp (campus networking refresh cycle) đang bước vào giai đoạn nhiều năm, giúp nhu cầu ổn định hơn và giảm rủi ro “bùng nổ một quý rồi hạ nhiệt”.

Hạ tầng AI: con số quan trọng nhất với thị trường

Điểm dữ liệu có tác động lớn nhất là 2,1 tỷ USD đơn hàng hạ tầng AI từ các hyperscaler trong quý. Cisco kỳ vọng dòng đơn hàng này sẽ vượt 5 tỷ USD trong năm tài chính 2026. Ý nghĩa rất rõ ràng: AI đối với Cisco không còn chỉ là câu chuyện truyền thông, mà đang chuyển thành doanh số thực tế và có thể hỗ trợ tăng trưởng trong vài quý tới.

Triển vọng: ổn định nhưng rủi ro thuế quan vẫn hiện hữu

Q3 FY2026: Doanh thu: 15,4 – 15,6 tỷ USD, EPS Non-GAAP: 1,02 – 1,04 USD

FY2026: Doanh thu: 61,2 – 61,7 tỷ USD, EPS Non-GAAP: 4,13 – 4,17 USD

Đáng chú ý, dự báo EPS đã bao gồm tác động ước tính từ thuế quan, dựa trên chính sách thương mại hiện tại.

Vì sao thị trường không “thưởng” ngay dù kết quả vượt kỳ vọng?

Việc cổ phiếu giảm sau báo cáo dù vượt dự báo không phải điều hiếm gặp với các công ty công nghệ lớn đã trưởng thành. Nhà đầu tư có thể đang phản ứng với môi trường chung (lo ngại tăng trưởng chậm lại, chi phí vốn cao, thận trọng về CAPEX), đồng thời chú ý rằng doanh thu dịch vụ giảm -1% YoY, trong khi tăng trưởng chủ yếu đến từ mảng sản phẩm. Tóm lại: quý này rất mạnh, nhưng thị trường vẫn nhìn nó qua lăng kính chu kỳ kinh tế và câu hỏi lớn là liệu nhu cầu hyperscaler có bền vững hay chỉ là một đợt mua sắm ngắn hạn.

Trong thời gian tới, yếu tố then chốt sẽ là khả năng duy trì tăng trưởng đơn hàng hai chữ số và liệu nhu cầu hạ tầng AI có trở thành dòng doanh thu lặp lại, thay vì chỉ là một “làn sóng” đặt hàng. Nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi khả năng Cisco bảo vệ biên lợi nhuận trước cạnh tranh ngày càng gay gắt trong mảng “AI fabric” và các rủi ro từ chính sách thương mại.

Biểu đồ cổ phiếu Cisco Systems và Netflix (D1)



