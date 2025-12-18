CẬP NHẬT MỚI: ECB giữ nguyên lãi suất như dự kiến; EURUSD tăng nhẹ ngay sau quyết định lãi suất💡

- ECB giữ nguyên lãi suất
- Dự báo lạm phát cho năm 2026 được điều chỉnh tăng
- Dự báo tăng trưởng kinh tế cho hai năm tới được nâng lên
- Đồng euro phục hồi lại phần giảm giá trong phản ứng ban đầu
- ECB giữ nguyên lãi suất
- Dự báo lạm phát cho năm 2026 được điều chỉnh tăng
- Dự báo tăng trưởng kinh tế cho hai năm tới được nâng lên
- Đồng euro phục hồi lại phần giảm giá trong phản ứng ban đầu
Khu vực đồng Euro – Quyết định lãi suất ECB tháng 12:
-
Lãi suất chính sách: 2,15% (đúng như dự báo; trước đó 2,15%)
-
Lãi suất cho vay cận biên: 2,40%
Thông tin quan trọng bổ sung từ công bố chính thức của ECB:
-
Lạm phát 2025: giữ nguyên ở mức 2,1%
-
Lạm phát 2026: tăng lên 1,9% (từ 1,7%)
-
Lạm phát 2027: 1,8% (so với dự báo trước là 1,9%)
-
Lạm phát 2028: 2,0%
-
Lạm phát lõi 2026: nâng lên 2,2% (từ 1,9%)
-
Lạm phát lõi 2027: nâng lên 1,9% (từ 1,8%)
-
Lạm phát lõi 2028: 2,0%
-
Tăng trưởng kinh tế 2025: 1,4% (so với 1,2% trước đó)
-
Tăng trưởng 2026: 1,2% (so với 1,0% trước đó)
-
Tăng trưởng 2027: 1,4% (so với 1,3% trước đó)
-
Tăng trưởng 2028: 1,4%
Đánh giá:
ECB rõ ràng không có ý định cắt giảm thêm lãi suất. Các điều chỉnh dự báo mang tính rất “diều hâu” (hawkish). Mức độ phân kỳ chính sách giữa ECB và Fed hiện đang ở mức cực đoan, đây là lý do vì sao EURUSD đang diễn biến rất tích cực so với USD. Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn giữ ổn định các kỳ vọng về lãi suất của ECB, với thị trường hiện đang định giá khoảng 3 điểm cơ bản tăng lãi suất trong năm 2026. Hiện thị trường đang chờ cuộc họp báo của ECB do Chủ tịch Christine Lagarde chủ trì.
⏫US100 tăng hơn 1%
Mở phiên Mỹ: Phố Wall kết thúc tuần với tín hiệu tích cực
Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ từ Canada; dữ liệu của Đại học Michigan từ Hoa Kỳ
Họp báo BoJ - Phát biểu của Ueda
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.