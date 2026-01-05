CẬP NHẬT MỚI: EUR/USD tăng nhẹ sau khi chỉ số ISM Sản xuất bất ngờ giảm.

22:00, Hoa Kỳ – Dữ liệu ISM tháng 12:

ISM Manufacturing PMI: thực tế 47,9; dự báo 48,3; trước đó 48,2

Chỉ số giá sản xuất ISM: thực tế 58,5; dự báo 59,0; trước đó 58,5

Chỉ số đơn hàng mới ISM: thực tế 47,7; trước đó 47,4

Chỉ số việc làm ISM: thực tế 44,9; trước đó 44,0

Ngành sản xuất của Mỹ tiếp tục suy giảm trong tháng 12, đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp co lại, khi chỉ số ISM Manufacturing PMI giảm xuống 47,9, thấp hơn nhẹ so với tháng 11. Sản lượng vẫn nằm trong vùng mở rộng, nhưng đơn hàng mới, việc làm, tồn kho và nhập khẩu đều suy giảm. Giá cả tiếp tục tăng, thời gian giao hàng của nhà cung cấp kéo dài, và chỉ riêng ngành máy tính & điện tử ghi nhận tăng trưởng, cho thấy sự phục hồi không đồng đều giữa các lĩnh vực.

Các lãnh đạo doanh nghiệp cho biết tình trạng yếu kém vẫn kéo dài, với các nguyên nhân chính bao gồm thuế quan, chi phí cao, nhu cầu tiêu dùng thấp và xu hướng thắt chặt chi tiêu đầu tư. Các ngành như máy móc, hóa chất, vận tải và kim loại chế tạo đang chịu áp lực từ đơn hàng giảm và công suất bị thu hẹp. Trong khi đó, máy tính & điện tử cùng thiết bị điện là những lĩnh vực hiếm hoi ghi nhận cải thiện nhẹ. Tâm lý doanh nghiệp vẫn ở mức thấp, chuỗi logistics nhạy cảm với các biến động địa chính trị, và kỳ vọng phục hồi chủ yếu được dời sang cuối năm 2026.

Sau khi dữ liệu được công bố, EUR/USD tiếp tục tăng, dần hồi phục về vùng kháng cự tâm lý 1,1700, sau khi chạm mức thấp nhất trong gần một tháng quanh 1,1670.

Nguồn: xStation5