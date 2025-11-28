CẬP NHẬT MỚI: EURNOK giảm mạnh sau khi doanh số bán lẻ tại Đức yếu và tỷ lệ thất nghiệp tại Na Uy

Dữ liệu sáng nay từ châu Âu bao gồm: Doanh số bán lẻ của Đức tháng 10: -0,3% m/m (dự báo 0,2%; kỳ trước 0,2%).

Tỷ lệ thất nghiệp của Na Uy tháng 11: 2,1% (dự báo 2%; kỳ trước 2%).

Doanh số bán lẻ của Thụy Điển tháng 10: -0,3% m/m (kỳ trước 0,1%). Mặc dù một loạt dữ liệu được công bố, chúng không gây ra biến động đáng kể đối với các cặp EURUSD, USDNOK hay EURSEK. Bên dưới là bản đồ nhiệt thể hiện mức độ biến động hiện tại trên thị trường ngoại hối.

