CẬP NHẬT MỚI: EURUSD đi ngang sau dữ liệu ZEW và sản lượng công nghiệp của Eurozone📌

16:00, Khu vực đồng euro – Chỉ số Niềm tin Kinh tế ZEW tháng 9:
-
Thực tế: 26.1; Dự báo: 20.3; Trước đó: 25.1
16:00, Đức – Chỉ số Niềm tin Kinh tế ZEW tháng 9:
-
Niềm tin Kinh tế ZEW: Thực tế 37.3; Dự báo 25.3; Trước đó 34.7
-
Điều kiện Hiện tại ZEW: Thực tế -76.4; Dự báo -75.0; Trước đó -68.6
Dữ liệu ZEW của Đức cho thấy sự sụt giảm mạnh trong đánh giá về điều kiện kinh tế hiện tại, nhưng niềm tin của nhà đầu tư về triển vọng tương lai lại cải thiện mạnh, vượt kỳ vọng ở mức 37.3 so với mức 26.3 dự báo. Sự phục hồi tâm lý này, đặc biệt sau cú giảm của tháng trước, có thể hỗ trợ quan điểm của ECB giữ nguyên chính sách đến hết quý IV năm nay.
16:00, Khu vực đồng euro – Sản lượng Công nghiệp tháng 7:
-
Sản lượng công nghiệp: Thực tế +1.8% YoY; Dự báo +1.7% YoY; Trước đó +0.7% YoY
-
Sản lượng công nghiệp: Thực tế +0.3% MoM; Dự báo +0.4% MoM; Trước đó -0.6% MoM
Sản lượng công nghiệp của khu vực đồng euro trong tháng 7 cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ, tăng 0.3% theo tháng sau khi giảm -0.6% trong tháng 6. Mức tăng trải rộng ở hầu hết các nhóm ngành, bao gồm hàng tư liệu sản xuất và hàng tiêu dùng, trong khi sản lượng năng lượng giảm mạnh 2.9%. Những con số này gợi ý hoạt động công nghiệp đã có sự ổn định phần nào bất chấp nhiều khó khăn còn tồn tại.
16:00, Khu vực đồng euro – Dữ liệu việc làm:
-
Tiền lương (Q2): Thực tế +3.70% YoY; Dự báo +3.70% YoY; Trước đó +3.40% YoY
-
Chỉ số Chi phí Lao động (Q2): Thực tế +3.60% YoY; Dự báo +3.70% YoY; Trước đó +3.40% YoY
