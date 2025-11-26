CẬP NHẬT MỚI: EURUSD giảm do số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp hơn dự kiến ​​📉

20:30, Hoa Kỳ – Dữ liệu lao động: Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 216 nghìn; dự báo 226 nghìn; kỳ trước 222 nghìn.

Trung bình 4 tuần: thực tế 223,75 nghìn; kỳ trước 224,75 nghìn.

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục: thực tế 1,960 triệu; kỳ trước 1,953 triệu. 20:30, Hoa Kỳ – Đơn hàng hàng hóa lâu bền: Đơn hàng hàng hóa lâu bền: thực tế 0,5% MoM; dự báo 0,5% MoM; kỳ trước 3,0% MoM.

Hàng lâu bền trừ vận tải: dự báo 0,2% MoM; kỳ trước 0,3% MoM.

Hàng lâu bền trừ quốc phòng: thực tế 0,1% MoM; dự báo 1,9% MoM; kỳ trước 1,9% MoM. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm bất ngờ xuống mức thấp nhất trong 7 tháng đã kéo EURUSD giảm trở lại dưới ngưỡng quan trọng 1,158. Cặp tiền hiện giảm 0,1%, xóa bỏ mức tăng 0,2% đầu phiên, dù đà bán tạm dừng tại đường EMA 100 trên khung M30. Dữ liệu mới về trợ cấp thất nghiệp không mang lại thêm lập luận mới cho khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 12, tuy nhiên thị trường vẫn khá tin tưởng vào động thái ôn hòa tiếp theo của Fed (theo CME FedWatch, xác suất cắt 25 điểm cơ bản là 85%). Đối với đơn hàng hàng hóa lâu bền, điểm bất ngờ duy nhất là mức tăng mạnh của lĩnh vực quốc phòng, bù đắp cho sự chậm lại trong mảng vận tải. Tổng thể, dữ liệu đưa ra đúng như kỳ vọng của thị trường. Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.