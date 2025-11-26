Cặp tiền GBPUSD tăng vọt sau khi OBR công bố triển vọng tài chính của Anh 📈

Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR) bất ngờ công bố trên website bản Triển vọng Kinh tế & Tài khóa tháng 11/2025 trước khi Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves chính thức công bố ngân sách, điều này đã gây ra nhiều bất ổn trên thị trường. Các giả định chính trong báo cáo gồm: Các giả định của OBR: hiện tại so với trước đây Thâm hụt ngân sách được dự báo ở mức 138,3 tỷ bảng cho giai đoạn 2025–26 và 117,7 tỷ bảng cho 2026–27.

Dự báo năng suất trung hạn được hạ xuống 1,0% từ 1,3%, một tín hiệu tiêu cực mang tính cấu trúc đối với tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

Đóng băng các ngưỡng thuế thu nhập được gia hạn từ 2028–29 sang 2030–31. Theo OBR, điều này sẽ giúp tăng thêm khoảng 8 tỷ bảng doanh thu vào năm 2029–30, vì ngày càng nhiều người rơi vào nhóm thuế cao hơn khi lương tăng.

Tổng doanh thu tăng thêm từ các biện pháp thuế và thay đổi tài khóa dự kiến đạt 26,1 tỷ bảng/năm vào 2029–30, cao hơn so với quỹ đạo thuế thấp hơn trong dự báo tháng 3.

Tăng trưởng GDP thực trung bình được điều chỉnh giảm xuống khoảng 1,5% mỗi năm, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo tháng 3.

Thặng dư ngân sách hiện hành khu vực công cho năm 2029–30 được nâng lên 21,7 tỷ bảng so với mức dự báo 9,9 tỷ bảng hồi tháng 3. Điều này có vẻ “tích cực”, nhưng chủ yếu đến từ tăng thuế và kéo dài thời gian đóng băng ngưỡng thuế.

Thuế theo số km cho ô tô điện sẽ được áp dụng từ năm 2028: 3 xu/mile đối với xe thuần điện (BEV) 1,5 xu/mile đối với xe plug-in hybrid (PHEV) Thuế được điều chỉnh theo CPI và kỳ vọng trở thành nguồn thu đáng kể.

Hạn chế ưu đãi “salary sacrifice”: các khoản đóng góp lương hưu vượt quá 2.000 bảng/năm sẽ phải chịu NIC từ tháng 4/2029, trên thực tế làm tăng gánh nặng thuế đối với những người đóng góp cao.

Thuế mới đối với bất động sản đắt tiền: phụ phí thuế hội đồng đối với những căn nhà trị giá trên 2 triệu bảng từ 2028, dự kiến mang lại khoảng 0,4 tỷ bảng mỗi năm. Đồng bảng Anh giảm và lợi suất trái phiếu chính phủ Anh tăng sau khi thị trường phản ứng với thông tin ngân sách và dự kiến ​​tăng vay nợ của chính phủ. Cặp GBPUSD tăng vọt hôm nay. Nguồn: xStation5

