Sự xoay trục của Đức sẽ kết thúc như thế nào?

Nền kinh tế Đức đang mắc kẹt trong một giai đoạn suy giảm kéo dài, bắt nguồn từ hàng loạt vấn đề mang tính cấu trúc. Chi phí năng lượng cao, chi tiêu công ngày càng tăng và tăng trưởng kinh tế yếu khiến chính phủ thiếu dư địa chính sách và làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư. “Cỗ máy kinh tế” của châu Âu đang gặp khó khăn hơn bao giờ hết.

Đức đang có vấn đề, và giờ đây không ai còn né tránh điều đó – kể cả chính người Đức. Điều đáng tiếc là nước này vẫn chưa thực sự chỉ ra đúng nguyên nhân và đưa ra giải pháp phù hợp. Đây cũng không phải lần đầu Cộng hòa Liên bang Đức gặp phải tình huống như vậy trong lịch sử gần đây.

Trong thế kỷ 21, Đức nhiều lần theo đuổi những chiến lược kinh tế mang tính cấp tiến, rủi ro và thiếu thận trọng. Việc tái cấu trúc sâu rộng nền kinh tế châu Âu dựa trên năng lượng Nga – chủ yếu là khí đốt – đã dẫn tới cuộc khủng hoảng năng lượng đột ngột và là tác nhân gây ra làn sóng lạm phát lan rộng khắp châu lục.

Nước đi lớn tiếp theo của Bundestag là biến thách thức thành cơ hội, thông qua các khoản đầu tư khổng lồ vào quốc phòng và hạ tầng. Chính phủ Đức tin rằng mở rộng năng lực quân sự sẽ thúc đẩy tăng trưởng, còn những công nghệ phát triển cho quân đội sẽ dần chảy sang khu vực dân sự. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ giúp thu hút vốn đầu tư, lao động tay nghề cao và các đơn hàng từ các quốc gia khác trong EU.

Nguồn: Rheinmetall

Dù vậy, Đức vẫn sở hữu tỷ lệ nợ công thấp và ổn định, cùng nền tảng công nghiệp mạnh mẽ. Mối đe dọa từ Nga là có thật và mang tính dài hạn, tạo ra nhu cầu bền vững đối với vũ khí và thiết bị quân sự trên toàn châu Âu. Nếu quá trình tái công nghiệp hóa và tăng cường quân sự diễn ra suôn sẻ, Đức có thể thoát khỏi tình trạng trì trệ kinh tế và củng cố thêm vai trò dẫn dắt trong Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất ở đây là “phải thành công”. Việc đổ nguồn lực khổng lồ vào quốc phòng không giải quyết được các vấn đề cốt lõi về năng lực cạnh tranh - thậm chí có thể khiến chúng trầm trọng hơn. Chi phí lao động và năng lượng sẽ tiếp tục tăng, còn nguồn vốn bị hút vào khu vực chỉ tồn tại nhu cầu nhờ chi tiêu của chính phủ. Gia tăng vay nợ trong dài hạn có thể khiến Đức đánh mất một trong những lợi thế lớn nhất, trong khi áp lực ngân sách ngày càng lớn có thể buộc nước này phải cắt giảm chi tiêu đúng lúc kinh tế yếu nhất.

Kết quả là Đức một lần nữa chọn cách chơi “va banque” - đánh cược tất cả. Sau hàng loạt quyết định thiếu thành công trước đây, dư địa sai lầm của họ đã thu hẹp đáng kể. Vấn đề không chỉ là khôi phục năng lực cạnh tranh của chính mình, mà còn là sự ổn định của cả châu Âu. Đức cần hành động thận trọng và giải quyết tận gốc vấn đề, thay vì chỉ xử lý phần ngọn. Nếu bước đi chiến lược lớn tiếp theo lại đi sai hướng, cái giá phải trả không chỉ thuộc về người nộp thuế Đức mà còn cả những đối tác kinh tế - chính trị phụ thuộc vào nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

RHM.DE (D1)

Nguồn: xStation5