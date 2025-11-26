Giá Bạc tiếp tục tăng trong thời gian gần đây, chủ yếu nhờ kỳ vọng ngày càng lớn về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 12 và đồng USD suy yếu. Giá bạc đã vượt trở lại trên 52 USD/ounce, xóa sạch đà giảm trước đó khi rơi xuống dưới 46 USD hồi tháng 10. Chỉ báo RSI hiện quanh mức 60 cho thấy lực mua mạnh nhưng chưa rơi vào trạng thái quá nóng, trong khi tín hiệu MACD vẫn tích cực - cả hai yếu tố này đều ủng hộ triển vọng tăng giá tiếp diễn.

Đáng chú ý, vùng 46 USD đã trở thành hỗ trợ quan trọng, đồng thời cấu trúc các đáy cao dần đang hình thành. Giá bạc hiện giao dịch trong mô hình tam giác, trong đó vùng 53 USD/ounce đóng vai trò điểm quyết định. Nếu giá không thể bứt phá lên trên vùng này, xu hướng giảm mạnh có thể quay trở lại. Ngược lại, nếu vượt thành công, đây sẽ là tín hiệu xác nhận phá mô hình tăng điển hình. Khi đó, bạc có thể hướng trở lại vùng đỉnh lịch sử gần 54,5 USD và thậm chí vượt qua mức này nếu kỳ vọng hạ lãi suất của Fed tiếp tục tăng và tâm lý “thoát khỏi đồng USD” duy trì tích cực.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bạc đã biến động rất mạnh thời gian qua, và bất kỳ thay đổi nào trong lợi suất trái phiếu Mỹ hoặc kỳ vọng lãi suất đều có thể nhanh chóng xoay chuyển xu hướng - theo cả hai chiều.

Nguồn: xStation5