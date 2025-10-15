CẬP NHẬT MỚI: EURUSD giảm mạnh sau khi ​​lạm phát tại Pháp và Tây Ban Nha tăng cao hơn dự kiến

- Lạm phát HICP của cả Pháp và Tây Ban Nha đều tăng theo dự báo
13:45, Pháp – Dữ liệu lạm phát tháng 9:
HICP của Pháp: thực tế 1,1% YoY; dự báo 1,1% YoY; kỳ trước 0,8% YoY.
HICP của Pháp: thực tế -1,1% MoM; dự báo -1,1% MoM; kỳ trước -1,1% MoM.
CPI của Pháp: thực tế 1,2% YoY; dự báo 1,2% YoY; kỳ trước 0,9% YoY.
CPI của Pháp: thực tế -1,0% MoM; dự báo -1,0% MoM; kỳ trước 0,4% MoM.
14:00, Tây Ban Nha – Dữ liệu lạm phát tháng 9:
HICP của Tây Ban Nha: thực tế 3,0% YoY; dự báo 3,0% YoY; kỳ trước 2,7% YoY.
HICP của Tây Ban Nha: thực tế 0,2% MoM; dự báo 0,1% MoM; kỳ trước 0,0% MoM.
CPI của Tây Ban Nha: thực tế 3,0% YoY; dự báo 2,9% YoY; kỳ trước 2,7% YoY.
CPI của Tây Ban Nha: thực tế -0,3% MoM; dự báo -0,4% MoM; kỳ trước 0,0% MoM.
Core CPI: thực tế 2,4% YoY; dự báo 2,3% YoY; kỳ trước 2,4% YoY.
EURUSD tạm chững lại sau khi công bố dữ liệu lạm phát từ hai nền kinh tế Eurozone, nhưng xu hướng suy yếu rộng hơn của đồng USD vẫn đang củng cố đà tăng của cặp tiền này trong ngày hôm nay.
