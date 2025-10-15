Đọc thêm
14:05 · 15 tháng 10, 2025

CẬP NHẬT MỚI: EURUSD giảm mạnh sau khi ​​lạm phát tại Pháp và Tây Ban Nha tăng cao hơn dự kiến

Điểm nổi bật
EUR/USD
Forex
-
-
FRA40
Chỉ số
-
-
SPA35
Chỉ số
-
-
Điểm nổi bật
  • Lạm phát HICP của cả Pháp và Tây Ban Nha đều tăng theo dự báo

13:45, Pháp – Dữ liệu lạm phát tháng 9:

  • HICP của Pháp: thực tế 1,1% YoY; dự báo 1,1% YoY; kỳ trước 0,8% YoY.

  • HICP của Pháp: thực tế -1,1% MoM; dự báo -1,1% MoM; kỳ trước -1,1% MoM.

  • CPI của Pháp: thực tế 1,2% YoY; dự báo 1,2% YoY; kỳ trước 0,9% YoY.

  • CPI của Pháp: thực tế -1,0% MoM; dự báo -1,0% MoM; kỳ trước 0,4% MoM.

14:00, Tây Ban Nha – Dữ liệu lạm phát tháng 9:

 

  • HICP của Tây Ban Nha: thực tế 3,0% YoY; dự báo 3,0% YoY; kỳ trước 2,7% YoY.

  • HICP của Tây Ban Nha: thực tế 0,2% MoM; dự báo 0,1% MoM; kỳ trước 0,0% MoM.

  • CPI của Tây Ban Nha: thực tế 3,0% YoY; dự báo 2,9% YoY; kỳ trước 2,7% YoY.

  • CPI của Tây Ban Nha: thực tế -0,3% MoM; dự báo -0,4% MoM; kỳ trước 0,0% MoM.

  • Core CPI: thực tế 2,4% YoY; dự báo 2,3% YoY; kỳ trước 2,4% YoY.

EURUSD tạm chững lại sau khi công bố dữ liệu lạm phát từ hai nền kinh tế Eurozone, nhưng xu hướng suy yếu rộng hơn của đồng USD vẫn đang củng cố đà tăng của cặp tiền này trong ngày hôm nay.

 

 

17 tháng 10, 2025, 18:04

Cổ phiếu ngân hàng "đỏ lửa" 🚨
17 tháng 10, 2025, 17:00

Thị trường nổi bật - EURUSD (17.10.2025)
17 tháng 10, 2025, 16:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số lạm phát phù hợp với kỳ vọng. Lạm phát HICP cốt lõi tăng nhẹ
17 tháng 10, 2025, 15:09

🔴Ngân hàng "đỏ lửa", Vàng tiến sát $4.400

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn