CẬP NHẬT MỚI: EURUSD giảm nhẹ sau biên bản cuộc họp FOMC! 🚨

Tóm tắt biên bản cuộc họp tháng 9 của FED:
-
Chính sách có sự chia rẽ nhẹ, nhưng vẫn mang tính “nới lỏng”. Mặc dù một số thành viên FOMC cho rằng không cần cắt giảm lãi suất trong tháng 9, đa số đồng thuận rằng việc nới lỏng thêm có thể phù hợp vào cuối năm nay, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.
-
Tuy nhiên, phần lớn các quan chức nhấn mạnh rủi ro lạm phát tăng, lưu ý rằng áp lực giá cả vẫn ở mức cao dù kỳ vọng lạm phát được giữ ổn định. Quá trình quay trở lại mục tiêu 2% vẫn diễn ra chậm và dần dần.
-
Ủy ban ghi nhận sự hạ nhiệt rõ ràng trong nhu cầu lao động và tăng trưởng tiền lương, với một số thành viên cảnh báo về rủi ro đối với việc làm.
-
Khoảng một nửa quan chức FED cho rằng sẽ có thêm hai đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay.
-
Một số thành viên FOMC đề cập rằng phần lớn áp lực lên thị trường lao động đến từ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).
-
Một vài thành viên khác lưu ý rằng việc nới lỏng các hạn chế nhập cư đã giúp giảm bớt phần nào áp lực lạm phát.
-
Một số quan chức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi mức dự trữ và điều kiện tài chính chung, cho thấy quản lý bảng cân đối kế toán sẽ tiếp tục là trọng tâm để đảm bảo thanh khoản dồi dào. Họ cũng nhận xét rằng “Dự trữ ngân hàng hiện đang ở mức dồi dào.”
-
Một số thành viên khác lưu ý rằng chính sách hiện tại có thể không quá thắt chặt, ngụ ý rằng môi trường lãi suất thực tế vẫn có thể hỗ trợ tăng trưởng, ngay cả khi FED phải cân bằng giữa rủi ro lạm phát và nhu cầu duy trì đà kinh tế.
