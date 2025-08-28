CẬP NHẬT MỚI: EURUSD giảm sau biên bản cuộc họp của ECB 📉

Theo biên bản mới nhất từ cuộc họp tháng 7 của ECB, lãi suất trong khu vực đồng euro hiện vẫn đang ở mức trung lập.
Mặc dù tình hình bất định vẫn đang diễn ra và ở mức đặc biệt cao, một số thành viên cho rằng rủi ro lạm phát đang nghiêng về phía giảm. Tuy nhiên, việc chờ đợi được đánh giá là lựa chọn rất đáng giá và phù hợp để quản lý sự bất định cũng như theo dõi tác động từ các mức thuế quan.
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Những đợt cắt giảm lãi suất trước đây vẫn đang tiếp tục phát huy hiệu ứng, giúp nới lỏng tín dụng và hỗ trợ nhu cầu, dù tăng trưởng cho vay ngân hàng vẫn còn khiêm tốn. Thị trường hiện đang định giá thêm một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa vào cuối năm, nhưng nhìn chung, điều kiện tiền tệ vẫn đang ở trạng thái nới lỏng. ECB trong các thông điệp truyền thông được khuyến nghị không đưa ra tín hiệu rõ ràng về bước đi tiếp theo.
Việc đồng euro tăng giá được xem là mang tính cơ cấu và khó có khả năng đảo ngược trong ngắn hạn.
Sự điều chỉnh của EURUSD trong giờ vừa qua chủ yếu mang tính kỹ thuật, xuất phát từ giọng điệu nhấn mạnh việc tạm dừng (pause) trong biên bản họp cũng như tín hiệu truyền thông thận trọng. Tỷ giá hiện đang nằm trong vùng đi ngang (consolidation) sau khi phục hồi từ mức đáy gần đây quanh 1,156–1,157.
Nguồn: xStation5.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.