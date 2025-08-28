CẬP NHẬT MỚI: EURUSD giảm sau biên bản cuộc họp của ECB 📉

Theo biên bản mới nhất từ cuộc họp tháng 7 của ECB, lãi suất trong khu vực đồng euro hiện vẫn đang ở mức trung lập.

Mặc dù tình hình bất định vẫn đang diễn ra và ở mức đặc biệt cao, một số thành viên cho rằng rủi ro lạm phát đang nghiêng về phía giảm. Tuy nhiên, việc chờ đợi được đánh giá là lựa chọn rất đáng giá và phù hợp để quản lý sự bất định cũng như theo dõi tác động từ các mức thuế quan.

Những đợt cắt giảm lãi suất trước đây vẫn đang tiếp tục phát huy hiệu ứng, giúp nới lỏng tín dụng và hỗ trợ nhu cầu, dù tăng trưởng cho vay ngân hàng vẫn còn khiêm tốn. Thị trường hiện đang định giá thêm một đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản nữa vào cuối năm, nhưng nhìn chung, điều kiện tiền tệ vẫn đang ở trạng thái nới lỏng. ECB trong các thông điệp truyền thông được khuyến nghị không đưa ra tín hiệu rõ ràng về bước đi tiếp theo.

Việc đồng euro tăng giá được xem là mang tính cơ cấu và khó có khả năng đảo ngược trong ngắn hạn.

Sự điều chỉnh của EURUSD trong giờ vừa qua chủ yếu mang tính kỹ thuật, xuất phát từ giọng điệu nhấn mạnh việc tạm dừng (pause) trong biên bản họp cũng như tín hiệu truyền thông thận trọng. Tỷ giá hiện đang nằm trong vùng đi ngang (consolidation) sau khi phục hồi từ mức đáy gần đây quanh 1,156–1,157.

Nguồn: xStation5.