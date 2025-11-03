Thị trường nổi bật - OIL (03.11.2025)

Giá dầu hôm nay vẫn ổn định ở mức 64,80 USD/thùng dầu Brent, bất chấp việc OPEC+ thông báo tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày bắt đầu từ tháng 12. Quyết định này được đưa ra trong cuộc họp hôm Chủ nhật.

OPEC+ cũng tuyên bố tạm dừng các đợt tăng sản lượng trong quý I năm 2026, giúp ổn định phản ứng của thị trường. Quyết định này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ dư cung dầu vào đầu năm tới. Trong khi đó, lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các nhà sản xuất Nga đã làm gia tăng sự bất ổn về nguồn cung từ Nga — một thành viên chủ chốt của OPEC+. Mặc dù yếu tố địa chính trị, như cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào cảng Tuapse của Nga, đã làm tăng biến động giá, nhưng thị trường hiện vẫn tập trung chủ yếu vào rủi ro dư cung và hoạt động công nghiệp yếu tại châu Á.

Sau quyết định của OPEC+, Morgan Stanley đã nâng dự báo giá dầu Brent lên 60 USD/thùng vào đầu năm 2026 (từ mức dự báo trước đó là 57,50 USD), với lý do lo ngại về dư cung đã giảm bớt. Trong khi đó, UBS giữ nguyên phạm vi dự báo giá dầu từ 60–70 USD/thùng, với mục tiêu cuối năm ở mức 62 USD. Các nhà phân tích dự báo thị trường dầu sẽ vẫn chịu áp lực trong năm 2026, do sản lượng dầu của Mỹ đạt mức kỷ lục 13,8 triệu thùng/ngày và nhu cầu yếu từ châu Á.