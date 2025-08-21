CẬP NHẬT MỚI: EURUSD giảm sau dữ liệu PMI ấn tượng 📌

20:45, Hoa Kỳ - Dữ liệu PMI tháng 8:
Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global: thực tế 55,4; dự báo 54,2; trước đó 55,7;
Chỉ số PMI tổng hợp của S&P Global: thực tế 55,4; trước đó 55,1;
Chỉ số PMI sản xuất của S&P Global: thực tế 53,3; dự báo 49,7; trước đó 49,8;
Dữ liệu PMI sơ bộ của Hoa Kỳ cho tháng 8 năm 2025 cho thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ, với Chỉ số tổng hợp tăng lên 55,4 (tháng 7: 55,1), mức cao nhất trong tám tháng, báo hiệu sự mở rộng vững chắc. Sản xuất phục hồi mạnh mẽ khi PMI tăng lên 53,3 từ 49,8, mức đọc mạnh nhất kể từ tháng 5 năm 2022, trong khi sản lượng tăng vọt lên 55,2. Hoạt động dịch vụ vẫn mạnh mẽ ở mức 55,4, mặc dù giảm nhẹ so với mức 55,7 của tháng 7. Việc tuyển dụng tăng tốc, đạt một trong những tốc độ nhanh nhất trong ba năm, trong bối cảnh tồn đọng công việc ngày càng tăng. Tuy nhiên, áp lực chi phí do thuế quan đã đẩy giá đầu vào lên mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm 2023 và lạm phát giá bán đạt mức cao nhất trong ba năm, cho thấy rủi ro lạm phát trong ngắn hạn mạnh hơn bất chấp triển vọng tăng trưởng được cải thiện.
