CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng mạnh sau khi chỉ số CPI của Mỹ giảm mạnh 📌

01:30 PM GMT, United States - Inflation Data for November:
-
CPI: thực tế 2,7% YoY; dự báo 3,1% YoY; trước đó 3,0% YoY
-
CPI lõi: thực tế 2,6% YoY; dự báo 3,0% YoY; trước đó 3,0% YoY
Báo cáo CPI tháng 11 cho thấy lạm phát thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Lạm phát toàn phần chỉ tăng 0,2% trong giai đoạn tháng 9–11 và tốc độ tăng theo năm giảm xuống còn 2,7%. Tuy nhiên, kết quả này phần nào bị “nhiễu” do khoảng trống dữ liệu từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa vào tháng 10, buộc Cục Thống kê Lao động (BLS) phải giả định CPI tháng đó không đổi. CPI lõi cũng chỉ tăng 0,2% trong hai tháng, nhờ áp lực giá nhà ở giảm và mức tăng nhẹ ở nhóm thực phẩm và năng lượng.
**Lưu ý quan trọng: Dữ liệu thu thập trong hai đến ba tháng qua có thể không đáng tin cậy do gián đoạn liên quan đến việc ngừng hoạt động.
Ngay cả khi tính đến các yếu tố kỹ thuật này, xu hướng giảm lạm phát nhìn chung vẫn được duy trì: lạm phát lõi chậm lại còn 2,6% so với cùng kỳ, trong khi giá năng lượng và thực phẩm chỉ ghi nhận mức tăng vừa phải. Thị trường phản ứng theo hướng ôn hòa hơn: hợp đồng lãi suất hiện phản ánh khoảng 62 điểm cơ bản cắt giảm lãi suất trong năm tới, các hợp đồng hoán đổi của Fed bổ sung thêm kỳ vọng nới lỏng vào cuối năm 2026, và xác suất Fed cắt giảm lãi suất ngay trong tháng 1 tăng nhẹ lên khoảng 29%. Đối với nhà đầu tư, báo cáo này củng cố câu chuyện lạm phát đang hạ nhiệt, dù Fed và thị trường vẫn sẽ thận trọng khi diễn giải mức “mềm” của số liệu do ảnh hưởng từ việc chính phủ đóng cửa.
⏫US100 tăng hơn 1%
Mở phiên Mỹ: Phố Wall kết thúc tuần với tín hiệu tích cực
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của đại học Michigan thấp hơn dự kiến!
Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ từ Canada; dữ liệu của Đại học Michigan từ Hoa Kỳ
