CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng nhẹ sau báo cáo thất nghiệp của Hoa Kỳ và chỉ số Philly 📌

19:35 21 tháng 8, 2025

19:30,  Hoa Kỳ  -  Chỉ số Fed Philly  tháng 8:

  • Chỉ số sản xuất: thực tế -0,3; dự báo 6,8; trước đó 15,9;
  • Việc làm: thực tế 5,9; trước đó 10,3;
  • Giá đã trả: thực tế 66,80; trước đó 58,80;
  • Đơn hàng mới: thực tế -1,9; trước đó 18,4;
  • CAPEX: thực tế 38,40; trước đó 17,10;
  • Điều kiện kinh doanh: thực tế 25.0; trước đó 21.5;

19:30,  Hoa Kỳ  -  Dữ liệu việc làm :

  • Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: thực tế 235 nghìn; dự báo 226 nghìn; trước đó 224 nghìn;
  • Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục: thực tế 1.972 nghìn; dự báo 1.960 nghìn; trước đó 1.942 nghìn;
  • Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trung bình 4 tuần: thực tế 226,25 nghìn; trước đó 221,75 nghìn;

Khảo sát Triển vọng Kinh doanh Sản xuất tháng 8 năm 2025 cho thấy hoạt động sản xuất tại các khu vực đang suy yếu, với chỉ số hoạt động chung giảm xuống -0,3, số lượng đơn đặt hàng mới chuyển sang âm và số lượng lô hàng chậm lại mặc dù vẫn tích cực. Việc làm tiếp tục tăng nhẹ, trong khi áp lực giá vẫn ở mức cao, với chi phí đầu vào ở mức cao nhất kể từ năm 2022. Các công ty dự báo giá cả của họ sẽ tăng 4,1% trong năm tới và lạm phát tiêu dùng dự kiến ​​ở mức 3,6%, mặc dù dự báo tăng trưởng tiền lương đã giảm bớt. Bất chấp sự suy yếu hiện tại, các công ty vẫn bày tỏ sự lạc quan mạnh mẽ hơn trong sáu tháng tới, với kỳ vọng về đơn đặt hàng, lô hàng và chi tiêu vốn trong tương lai đạt mức cao nhất trong nhiều tháng.

 

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

