CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng sau khi dữ liệu ISM được công bố💡

- EURUSD tăng sau khi dữ liệu ISM được công bố
22:00, Hoa Kỳ – Dữ liệu ISM tháng 10:
-
Chỉ số việc làm trong ngành sản xuất ISM: thực tế 46.0, trước đó 45.3
-
Chỉ số đơn hàng mới ISM: thực tế 49.4, trước đó 48.9
-
Chỉ số PMI sản xuất ISM: thực tế 48.7, dự báo 49.4, trước đó 49.1
-
Chỉ số giá ISM: thực tế 58.0, dự báo 62.4, trước đó 61.9
Dữ liệu ISM của Mỹ cho kết quả trái chiều, tuy nhiên đồng euro đang tăng giá so với đô la Mỹ do chỉ số phụ về giá thấp hơn kỳ vọng đáng kể, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất.
