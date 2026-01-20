CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng vọt 0,7% giữa bối cảnh dữ liệu tâm lý ZEW cải thiện📈

Chỉ số Niềm tin Kinh tế ZEW: 59,6 (dự báo 50; trước đó 45,8)
Kỳ vọng kinh tế (Expectations): 40,8 (trước đó 33,7)
Điều kiện hiện tại (Current Conditions): -72,7 (dự báo -76; trước đó -81)
Sản lượng xây dựng theo tháng (Construction Output MoM): -1,1% (trước 0,88%)
Nguồn: xStation5
Lịch kinh tế: Dữ liệu quan trọng của Mỹ sẽ thu hút sự chú ý thay vì các vấn đề địa chính trị
Điển tin thị trường: Wall Street và châu Âu giảm điểm; thị trường chờ đợi Trump phát biểu tại Davos
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với lãi suất tại Anh❓ Thuốc lá và vé máy bay đang đẩy giá cả trong nền kinh tế lên cao 📈
Lịch kinh tế: Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát bài phát biểu của Trump tại Davos 🔎
