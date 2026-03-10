Lịch kinh tế: Thị trường im ắng khi vắng dữ liệu vĩ mô

Sau khi thị trường hấp thụ một loạt dữ liệu lớn từ các nền kinh tế châu Á, bao gồm sự phục hồi GDP của Japan và thặng dư thương mại kỷ lục của China, cùng với các số liệu thương mại mới của Khu vực đồng euro, lịch kinh tế vĩ mô của thứ Ba hiện gần như trống. Điều này khiến sự chú ý của thị trường tập trung mạnh vào các diễn biến nhanh chóng của cuộc chiến liên quan đến Iran.

Hiện tại, thị trường dầu mỏ đang có một nhịp “nghỉ” tạm thời, trong khi các đồng tiền rủi ro như Australian Dollar đang phục hồi. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan hiện tại vẫn khá mong manh. Những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc chiến có thể “sớm kết thúc” đã giúp cải thiện tâm lý thị trường trong ngày hôm nay, nhưng chỉ lời nói thôi có thể không đủ để duy trì một đợt tăng dài hạn nếu Iran tiếp tục các hành động quân sự.

Dữ liệu đáng chú ý duy nhất còn lại là báo cáo tồn kho dầu thô. Với biến động mạnh gần đây của thị trường, khi Brent Crude Oil hiện giao dịch quanh 89,50 USD/thùng sau khi giảm mạnh từ mức 120 USD, các nhà đầu tư đang đặc biệt nhạy cảm với bất kỳ dữ liệu nào có thể ảnh hưởng đến nguồn cung dầu.

Nguồn: xStation5