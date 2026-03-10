Cặp tiền EUR/USD tăng 0,2% nhờ thặng dư thương mại tại Đức tăng cao hơn dự kiến ​ 📈

Cặp tiền EUR/USD đã tăng gần 0,2% sau khi dữ liệu thương mại từ Germany cho thấy thặng dư thương mại của nước này bất ngờ tăng, mặc dù cả xuất khẩu và nhập khẩu đều chậm lại.

Trong tháng 1/2026, xuất khẩu đã điều chỉnh theo mùa của Đức giảm 2,3%, xuống còn 130,5 tỷ euro, trong khi nhập khẩu giảm 5,9%, còn 109,2 tỷ euro so với tháng trước. Tuy nhiên, thặng dư thương mại lại tăng mạnh lên 21,2 tỷ euro, so với 17,4 tỷ euro trong tháng 12/2025, trái ngược với dự báo giảm xuống còn 15,2 tỷ euro.

Trong khi thương mại với Liên minh châu Âu suy yếu, với xuất khẩu giảm 4,8%, thì xuất khẩu sang các quốc gia ngoài EU tăng 1,0%. Mức tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng 11,7% trong xuất khẩu sang United States.

Ngược lại, thương mại với China và Russia suy yếu, khi xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 13,2% và nhập khẩu từ Nga giảm mạnh 20,0%.

Mặc dù yếu trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, cặp EUR/USD đã phục hồi từ đường EMA100 (màu tím đậm) và quay trở lại trên mức 1,162, hiện đang ở mức cao nhất kể từ ngày 4/3. Nguồn: xStation 5.