Cặp tiền EUR/USD tăng 0,2% nhờ thặng dư thương mại tại Đức tăng cao hơn dự kiến ​ 📈

Cặp tiền EUR/USD đã tăng gần 0,2% sau khi dữ liệu thương mại từ Germany cho thấy thặng dư thương mại của nước này bất ngờ tăng, mặc dù cả xuất khẩu và nhập khẩu đều chậm lại.
Trong tháng 1/2026, xuất khẩu đã điều chỉnh theo mùa của Đức giảm 2,3%, xuống còn 130,5 tỷ euro, trong khi nhập khẩu giảm 5,9%, còn 109,2 tỷ euro so với tháng trước. Tuy nhiên, thặng dư thương mại lại tăng mạnh lên 21,2 tỷ euro, so với 17,4 tỷ euro trong tháng 12/2025, trái ngược với dự báo giảm xuống còn 15,2 tỷ euro.
Trong khi thương mại với Liên minh châu Âu suy yếu, với xuất khẩu giảm 4,8%, thì xuất khẩu sang các quốc gia ngoài EU tăng 1,0%. Mức tăng này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự gia tăng 11,7% trong xuất khẩu sang United States.
Ngược lại, thương mại với China và Russia suy yếu, khi xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 13,2% và nhập khẩu từ Nga giảm mạnh 20,0%.
Mặc dù yếu trong phiên giao dịch đầu ngày tại châu Á, cặp EUR/USD đã phục hồi từ đường EMA100 (màu tím đậm) và quay trở lại trên mức 1,162, hiện đang ở mức cao nhất kể từ ngày 4/3. Nguồn: xStation 5.
CẬP NHẬT MỚI: Giá NATGAS tăng nhẹ sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) công bố dữ liệu
Giá hợp đồng tương lai gia súc giảm do cuộc đình công tại nhà máy JBS, giá ngô tăng và tình hình Trung Đông bất ổn 📌
Thị trường nổi bật: EURUSD
Lịch kinh tế: Số liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ sẽ được nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.