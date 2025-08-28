Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng vọt sau khi công bố dữ liệu GDP của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến ​​📌

19:40 28 tháng 8, 2025

19:30,  Hoa Kỳ  -  Dữ liệu GDP :

  • GDP (Quý 2): thực tế 3,3% theo quý; dự báo 3,0% theo quý; trước đó -0,5% theo quý;

  • Chỉ số giá GDP (Quý 2): thực tế 2,0% theo quý; dự báo 2,0% theo quý; trước đó 3,8% theo quý;

  • Doanh số bán hàng GDP (Quý 2): thực tế 6,8%; dự báo 6,3%; trước đó -3,1%;

  • Giá PCE (Quý 2): thực tế 2,0%; dự báo 2,1%; trước đó 3,7%;

  • Giá PCE cốt lõi (Quý 2): thực tế 2,50%; dự báo 2,50%; trước đó 3,50%;

  • Chi tiêu tiêu dùng thực tế (Quý 2): thực tế 1,6%; dự báo 1,4%; trước đó 0,5%;

Nền kinh tế Hoa Kỳ đã phục hồi mạnh trong Quý 2 năm 2025, với GDP thực tế tăng trưởng 3,3% sau khi giảm 0,5% trong Quý 1, chủ yếu nhờ nhập khẩu giảm và chi tiêu tiêu dùng mạnh hơn, một phần được bù đắp bởi đầu tư và xuất khẩu yếu hơn. Doanh số bán hàng cuối cùng thực tế cho người mua tư nhân trong nước tăng 1,9% và thu nhập quốc dân thực tế tăng vọt 4,8%. Lạm phát giảm nhẹ, khi chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 2,0% (2,5% không bao gồm thực phẩm và năng lượng), trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng vọt 65,5 tỷ USD, đảo ngược mức giảm 90,6 tỷ USD trong Quý 1.

 

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

