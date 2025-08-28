CẬP NHẬT MỚI: EURUSD tăng vọt sau khi công bố dữ liệu GDP của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến ​​📌

19:30, Hoa Kỳ - Dữ liệu GDP :
GDP (Quý 2): thực tế 3,3% theo quý; dự báo 3,0% theo quý; trước đó -0,5% theo quý;
Chỉ số giá GDP (Quý 2): thực tế 2,0% theo quý; dự báo 2,0% theo quý; trước đó 3,8% theo quý;
Doanh số bán hàng GDP (Quý 2): thực tế 6,8%; dự báo 6,3%; trước đó -3,1%;
Giá PCE (Quý 2): thực tế 2,0%; dự báo 2,1%; trước đó 3,7%;
Giá PCE cốt lõi (Quý 2): thực tế 2,50%; dự báo 2,50%; trước đó 3,50%;
Chi tiêu tiêu dùng thực tế (Quý 2): thực tế 1,6%; dự báo 1,4%; trước đó 0,5%;
Nền kinh tế Hoa Kỳ đã phục hồi mạnh trong Quý 2 năm 2025, với GDP thực tế tăng trưởng 3,3% sau khi giảm 0,5% trong Quý 1, chủ yếu nhờ nhập khẩu giảm và chi tiêu tiêu dùng mạnh hơn, một phần được bù đắp bởi đầu tư và xuất khẩu yếu hơn. Doanh số bán hàng cuối cùng thực tế cho người mua tư nhân trong nước tăng 1,9% và thu nhập quốc dân thực tế tăng vọt 4,8%. Lạm phát giảm nhẹ, khi chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 2,0% (2,5% không bao gồm thực phẩm và năng lượng), trong khi lợi nhuận doanh nghiệp tăng vọt 65,5 tỷ USD, đảo ngược mức giảm 90,6 tỷ USD trong Quý 1.
