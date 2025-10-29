CẬP NHẬT MỚI: Fed cắt giảm lãi suất và sẽ kết thúc QT vào ngày 1 tháng 12 📌

- Fed cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3,75% – 4,00%, phù hợp với kỳ vọng thị trường.
- Cơ quan này cũng chấm dứt việc thu hẹp bảng cân đối kế toán (QT) kể từ ngày 1 tháng 12, khi toàn bộ các khoản trái phiếu Kho bạc (Treasuries) và chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp (MBS) đáo hạn sẽ được tái đầu tư vào tín phiếu Kho bạc ngắn hạn (T-bills).
- Lạm phát vẫn ở mức cao, trong khi tốc độ tăng việc làm đã chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ nhưng vẫn duy trì ở mức thấp.
- Quyết định lần này có hai thành viên bất đồng:
- Miran ủng hộ cắt giảm 50 điểm cơ bản,
- Schmid muốn giữ nguyên lãi suất.
- Fed tái khẳng định mục tiêu lạm phát 2% và nhấn mạnh sẽ tiếp tục điều hành chính sách dựa trên dữ liệu kinh tế (data-dependent approach) trong thời gian tới.
01:00, Hoa Kỳ – Quyết định lãi suất của Fed cho tháng 12:
-
Thực tế: 4,00%. Dự báo: 4,00%. Trước đó: 4,25%
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa biên độ lãi suất xuống 3,75% – 4,00%, đồng thời thông báo sẽ chấm dứt việc thu hẹp bảng cân đối kế toán (balance sheet runoff) kể từ ngày 1 tháng 12 — đánh dấu bước đi rõ ràng hướng tới chính sách nới lỏng tiền tệ.
Quyết định này cho thấy ủy ban có sự chia rẽ, khi Thống đốc Schmid bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, còn Miran ủng hộ cắt giảm mạnh hơn 50 điểm cơ bản.
Fed cho biết hoạt động kinh tế tiếp tục mở rộng với tốc độ vừa phải, mặc dù tăng trưởng việc làm đã chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ. Trong khi đó, lạm phát đã tăng cao hơn so với đầu năm và vẫn ở mức tương đối cao, khiến Fed tái khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% trong dài hạn.
Một thay đổi quan trọng về mặt hoạt động là từ tháng 12, Fed sẽ tái đầu tư toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu Kho bạc và chứng khoán MBS vào tín phiếu ngắn hạn (T-bills), qua đó chấm dứt chương trình thắt chặt định lượng (QT) và ổn định quy mô bảng cân đối kế toán.
Thông cáo giữ giọng điệu thận trọng, nhấn mạnh rằng rủi ro suy giảm việc làm đang gia tăng, trong khi triển vọng kinh tế vẫn còn nhiều bất định, đặc biệt là do thiếu dữ liệu kinh tế mới trong bối cảnh chính phủ đóng cửa.
Thị trường nhìn chung đánh giá thông điệp mang tính ôn hòa nhẹ (dovish) — các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ, trong khi EURUSD giảm nhẹ.
