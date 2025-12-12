Đọc thêm
14:05 · 12 tháng 12, 2025

CẬP NHẬT MỚI: GDP và sản xuất của Anh thấp hơn dự kiến ​​📉Chỉ số CPI của Đức phù hợp với dự đoán

EUR/GBP
Forex
-
-

Ước tính GDP của Vương quốc Anh 3 tháng/3 tháng: -0,1% (Dự báo 0%, Trước đó 0,1%)

  • Sản xuất công nghiệp: 0,5% (Dự báo 1,1%, Trước đó -1,7%)

  • Chỉ số HICP cuối cùng của Đức YoY: 2,6% so với dự báo 2,6% và mức 2,6% trước đó (0,5% theo tháng so với dự báo 0,5% và 0,5% trước đó)

EUR/GBP tăng nhẹ sau khi GDP của Vương quốc Anh thấp hơn dự kiến.

 

Nguồn: xStation5

11 tháng 12, 2025, 22:15

CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán buôn tại Mỹ thấp hơn dự kiến
11 tháng 12, 2025, 20:35

CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ vượt quá dự kiến ​​🗽
10 tháng 12, 2025, 22:28

⌚EURUSD đi ngang trước thềm cuộc họp FOMC
10 tháng 12, 2025, 21:50

CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất 🔎đồng CAD phản ứng nhẹ

