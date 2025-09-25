Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: GDP được điều chỉnh tăng mạnh, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm

19:30 25 tháng 9, 2025

  • GDP quý II (chính thức) được điều chỉnh tăng lên 3,8% (dự báo: 3,3%; ước tính trước: 3,3%; quý I: -0,5%). Dữ liệu được điều chỉnh tăng chủ yếu nhờ vào xuất khẩu ròng, vốn còn tốt hơn so với các lần công bố trước.

  • Chỉ số giá GDP quý II: 2,1% (dự báo: 2,0%; trước đó: 2,0%; quý I: 3,8%)

  • Core PCE quý II: 2,6% (dự báo: 2,5%; trước đó: 2,5%; quý I: 3,5%)

  • Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: 218k (dự báo: 233k; trước đó: 232k)

  • Cán cân thương mại tháng 8: -85,5 tỷ USD (dự báo: -95,7 tỷ USD; trước đó: -103,6 tỷ USD)

  • Đơn hàng hàng hóa lâu bền tháng 8: 2,9% MoM (dự báo: -0,3% MoM; trước đó: -2,7% MoM)

  • Đơn hàng lõi hàng hóa lâu bền: 0,4% MoM (dự báo: -0,1% MoM; trước đó: 1,1% MoM)

Dữ liệu mạnh mẽ từ Mỹ thúc đẩy USD tăng, thách thức kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất

Một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực được công bố, dẫn đầu bởi việc điều chỉnh tăng trưởng GDP quý II. Cán cân thương mại tốt hơn nhiều so với dự báo, và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm về mức thấp, cho thấy cú nhảy tăng hai tuần trước chỉ là hiện tượng tạm thời.

Ngoài ra, đơn hàng hàng hóa lâu bền bật tăng mạnh. Dù phần lớn chịu ảnh hưởng từ các đơn hàng vận tải, nhưng đơn hàng lõi cũng hồi phục, cho thấy sức chống chịu rộng hơn của nền kinh tế.

Tổng thể, dữ liệu vẽ nên bức tranh rất tích cực về kinh tế Mỹ. Đồng USD đã tăng mạnh để kiểm tra mốc 1,1700. Điều này cũng kéo theo sự sụt giảm của hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ, phản ánh rằng thị trường đang nhìn nhận dữ liệu theo hướng “diều hâu”. Với nền tảng kinh tế vững chắc, một số thành viên Fed có thể sẽ đặt dấu hỏi về lý do cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay, nhất là khi lạm phát vẫn là vấn đề đáng lo ngại.

Tăng trưởng được dẫn dắt chủ yếu bởi xuất khẩu ròng, nhưng cũng có sự đóng góp tích cực từ tiêu dùng và đầu tư cố định, cho thấy ngay cả khi không có biến động thuế quan, xu hướng vẫn sẽ tích cực.
(Nguồn: Bloomberg Finance LP, XTB)

EURUSD giảm mạnh hôm nay do gói dữ liệu mạnh từ Mỹ đã làm suy yếu khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay. (Nguồn: xStation5)

 

US500 đang giao dịch dưới mức mở cửa sau nhịp giảm gần đây, khi thị trường còn chưa chắc chắn về lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed sau dữ liệu tích cực. (Nguồn: xStation5)

 

