Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Quyết định lãi suất của BoE

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay có mật độ dày đặc, trong đó quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) là tâm điểm chú ý của thị trường. Trước đó, đã có một loạt dữ liệu được công bố, bao gồm tăng trưởng tiền lương tại Nhật Bản, cán cân thương mại của Úc, lạm phát tại Thụy Điển, và sản lượng công nghiệp của Đức. Bên cạnh các dữ liệu theo lịch, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi phát biểu của nhiều quan chức ngân hàng trung ương tại hội nghị do ECB tổ chức.

Dữ liệu từ Đức cho thấy kết quả rất yếu, chỉ ghi nhận mức phục hồi nhỏ trong sản lượng công nghiệp tháng 9, trong khi lạm phát của Thụy Điển tăng mạnh hơn dự kiến, khiến khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo tại đây giảm xuống.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:00 – Tây Ban Nha: Sản lượng công nghiệp tháng 9 (Trước: +3,4% YoY)

14:00 – Khu vực đồng euro: Bài phát biểu của Isabel Schnabel (ECB)

14:30 – Đức & Pháp: Chỉ số PMI ngành xây dựng

15:00 – Na Uy: Quyết định lãi suất của Norges Bank (Dự báo: 4,0%; Trước: 4,0%)

16:00 – Eurozone: Doanh số bán lẻ (Dự báo: +0,2% MoM; Trước: +0,1% MoM)

19:00 – Anh: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE)

(Dự báo: 4,0%; Trước: 4,0%; tỷ lệ bỏ phiếu dự kiến 6:3 giữ nguyên, so với 7:2 kỳ trước)

19:30 – Mỹ: Báo cáo cắt giảm việc làm Challenger Job Cuts (Tháng trước: 54.000)

22:00 – Canada: Chỉ số Ivey PMI (Dự báo: 55,2; Trước: 59,8)

23:00 – Mỹ: Phát biểu của Williams và Barr (Fed)

00:00 (rạng sáng 7/11) – Mỹ: Cập nhật dự báo GDPNow của Fed Atlanta

02:00 (rạng sáng 7/11) – Mexico: Quyết định lãi suất (Dự báo: 7,25%; Trước: 7,5%)

02:00 (rạng sáng 7/11) – Mỹ: Tổng quy mô bảng cân đối của Fed (Trước: 6,587 nghìn tỷ USD)

Lịch công bố lợi nhuận doanh nghiệp đáng chú ý hôm nay:

AstraZeneca, ConocoPhillips, Airbnb, và Tập đoàn quốc phòng Đức - Rheinmetall.