Đọc thêm
14:30 · 6 tháng 11, 2025

Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Quyết định lãi suất của BoE

Điểm nổi bật
Điểm nổi bật
  • Quyết định quan trọng của BoE lúc 19:00 (giờ VN) - lãi suất dự kiến ​​được giữ nguyên ở mức 4,0%.
  • Dữ liệu yếu của Đức (Sản xuất Công nghiệp) trái ngược với bất ngờ tăng trưởng lạm phát của Thụy Điển.
  • Tập ​​trung vào các bài phát biểu của các thống đốc ngân hàng trung ương (Schnabel, Williams, Bar) và thu nhập từ AstraZeneca và Airbnb.

Lịch kinh tế vĩ mô hôm nay có mật độ dày đặc, trong đó quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) là tâm điểm chú ý của thị trường. Trước đó, đã có một loạt dữ liệu được công bố, bao gồm tăng trưởng tiền lương tại Nhật Bản, cán cân thương mại của Úc, lạm phát tại Thụy Điển, và sản lượng công nghiệp của Đức. Bên cạnh các dữ liệu theo lịch, nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi phát biểu của nhiều quan chức ngân hàng trung ương tại hội nghị do ECB tổ chức.

Dữ liệu từ Đức cho thấy kết quả rất yếu, chỉ ghi nhận mức phục hồi nhỏ trong sản lượng công nghiệp tháng 9, trong khi lạm phát của Thụy Điển tăng mạnh hơn dự kiến, khiến khả năng cắt giảm lãi suất tiếp theo tại đây giảm xuống.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

14:00 – Tây Ban Nha: Sản lượng công nghiệp tháng 9 (Trước: +3,4% YoY)

14:00 – Khu vực đồng euro: Bài phát biểu của Isabel Schnabel (ECB)

14:30 – Đức & Pháp: Chỉ số PMI ngành xây dựng

15:00 – Na Uy: Quyết định lãi suất của Norges Bank (Dự báo: 4,0%; Trước: 4,0%)

16:00 – Eurozone: Doanh số bán lẻ (Dự báo: +0,2% MoM; Trước: +0,1% MoM)

19:00 – Anh: Quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE)

(Dự báo: 4,0%; Trước: 4,0%; tỷ lệ bỏ phiếu dự kiến 6:3 giữ nguyên, so với 7:2 kỳ trước)

19:30 – Mỹ: Báo cáo cắt giảm việc làm Challenger Job Cuts (Tháng trước: 54.000)

22:00 – Canada: Chỉ số Ivey PMI (Dự báo: 55,2; Trước: 59,8)

23:00 – Mỹ: Phát biểu của Williams và Barr (Fed)

00:00 (rạng sáng 7/11) – Mỹ: Cập nhật dự báo GDPNow của Fed Atlanta

02:00 (rạng sáng 7/11) – Mexico: Quyết định lãi suất (Dự báo: 7,25%; Trước: 7,5%)

02:00 (rạng sáng 7/11) – Mỹ: Tổng quy mô bảng cân đối của Fed (Trước: 6,587 nghìn tỷ USD)

Lịch công bố lợi nhuận doanh nghiệp đáng chú ý hôm nay:

AstraZeneca, ConocoPhillips, Airbnb, và Tập đoàn quốc phòng Đức - Rheinmetall.

7 tháng 11, 2025, 15:12

🔴Vàng giằng co, khi nào mới có xu hướng mạnh?
7 tháng 11, 2025, 14:20

CẬP NHẬT MỚI: Xuất khẩu và nhập khẩu của Đức tăng vượt kỳ vọng
7 tháng 11, 2025, 14:00

Lịch kinh tế: Dữ liệu thị trường lao động Canada và phát biểu của các thành viên FED 🔎
7 tháng 11, 2025, 10:06

Tin đầu ngày (07.11.2025): Phố Wall nới rộng mạch giảm🗽đồng USD điều chỉnh sau khi chạm cản quan trọng

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn