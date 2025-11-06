CẬP NHẬT MỚI: Số lượng nhân viên bị sa thải trong tháng 10 đạt mức cao nhất trong 20 năm 📌

Hoa Kỳ - Cắt giảm việc làm của Challenger trong tháng 10:
-
thực tế 153,07 nghìn; trước đó 54,064 nghìn;
Các doanh nghiệp Mỹ đã công bố 153.074 trường hợp sa thải trong tháng 10/2025, tăng 175% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng số lượt sa thải từ đầu năm lên hơn 1,09 triệu — mức cao nhất tính đến tháng 10 kể từ năm 2020 và cao nhất cho riêng tháng 10 kể từ năm 2003. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các biện pháp cắt giảm chi phí, tác động của tự động hóa và AI, nhu cầu yếu, cùng với ảnh hưởng “DOGE” lên các công việc trong khu vực liên bang và các ngành liên quan. Những đợt cắt giảm lớn nhất diễn ra ở logistics (kho vận), công nghệ, bán lẻ, dịch vụ, hàng tiêu dùng và các tổ chức phi lợi nhuận. Đáng chú ý, tháng 10 ghi nhận số lượng thông báo sa thải riêng lẻ cao bất thường cho một quý IV — vốn là giai đoạn doanh nghiệp thường hạn chế cắt giảm nhân sự để tránh ảnh hưởng hình ảnh trong mùa lễ. Trong khi đó, kế hoạch tuyển dụng mới chỉ đạt 488.077 việc làm kể từ đầu năm, mức thấp nhất kể từ năm 2011, cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt và triển vọng tuyển dụng theo mùa cho năm 2025 khá yếu.
