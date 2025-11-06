Thị trường nổi bật - Gold (06.11.2025)

Giá vàng đã bứt phá trở lại trên mốc 4.000 USD/oz, đạt mức cao nhất kể từ đầu tuần. Đà tăng này chủ yếu đến từ sự biến động mạnh trên các thị trường tài chính và mức độ bất định ngày càng gia tăng đối với nền kinh tế Mỹ. Mặc dù các báo cáo ADP và ISM gần đây cho thấy dữ liệu kinh tế vẫn mạnh mẽ, báo cáo Challenger hôm nay lại cho thấy số lượng sa thải được lên kế hoạch tại Mỹ tăng vọt. Đáng chú ý, những đợt cắt giảm việc làm này dường như xuất phát từ làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hơn là do tác động của việc chính phủ đóng cửa gần đây.

Hiện tại, các quỹ ETF vẫn tiếp tục giảm nắm giữ vàng, tuy nhiên đà phục hồi trong hai phiên gần nhất có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu từ thị trường đang quay trở lại. Theo dự báo mới nhất của UBS được công bố trong vài giờ qua, giá vàng có thể đạt ít nhất 4.200 USD/oz trong ngắn hạn. Hơn nữa, nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, kim loại quý này có thể chạm mốc 4.700 USD/oz vào năm tới. Ngược lại, Morgan Stanley trong báo cáo cuối tháng 10 dự đoán giá vàng có thể đạt khoảng 4.500 USD/oz vào giữa năm sau.

Về mặt kỹ thuật, vàng hiện đang tích lũy trong mô hình tam giác, đồng thời có dấu hiệu chấm dứt chuỗi tạo đỉnh và đáy thấp dần trước đó. Thông thường, mô hình tam giác sau một đợt giảm mạnh có thể báo hiệu khả năng phá vỡ xuống dưới và tiếp diễn xu hướng giảm. Tuy nhiên, hiện vàng đang có cơ hội phá vỡ lên trên mô hình, đặc biệt khi giá đã lấy lại mốc 4.000 USD và giao dịch trên mức Fibonacci 38,2%. Nếu vàng vượt qua được đường xu hướng tăng gần nhất và mức Fibonacci 23,6%, có thể coi nhịp điều chỉnh vừa qua đã chính thức kết thúc.