Thị trường nổi bật - Gold (06.11.2025)

- Vàng vượt mốc 4.000 USD/oz giữa bối cảnh biến động thị trường và những bất định về kinh tế Mỹ.
- Làn sóng sa thải do AI bất ngờ tăng sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của kim loại quý này.
- UBS (mục tiêu 4.700 USD) và Morgan Stanley (mục tiêu 4.500 USD) đều đưa ra dự báo lạc quan khi vàng đang hướng tới một pha bứt phá kỹ thuật quan trọng.
- Vàng vượt mốc 4.000 USD/oz giữa bối cảnh biến động thị trường và những bất định về kinh tế Mỹ.
- Làn sóng sa thải do AI bất ngờ tăng sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của kim loại quý này.
- UBS (mục tiêu 4.700 USD) và Morgan Stanley (mục tiêu 4.500 USD) đều đưa ra dự báo lạc quan khi vàng đang hướng tới một pha bứt phá kỹ thuật quan trọng.
Giá vàng đã bứt phá trở lại trên mốc 4.000 USD/oz, đạt mức cao nhất kể từ đầu tuần. Đà tăng này chủ yếu đến từ sự biến động mạnh trên các thị trường tài chính và mức độ bất định ngày càng gia tăng đối với nền kinh tế Mỹ. Mặc dù các báo cáo ADP và ISM gần đây cho thấy dữ liệu kinh tế vẫn mạnh mẽ, báo cáo Challenger hôm nay lại cho thấy số lượng sa thải được lên kế hoạch tại Mỹ tăng vọt. Đáng chú ý, những đợt cắt giảm việc làm này dường như xuất phát từ làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hơn là do tác động của việc chính phủ đóng cửa gần đây.
Hiện tại, các quỹ ETF vẫn tiếp tục giảm nắm giữ vàng, tuy nhiên đà phục hồi trong hai phiên gần nhất có thể là dấu hiệu cho thấy nhu cầu từ thị trường đang quay trở lại. Theo dự báo mới nhất của UBS được công bố trong vài giờ qua, giá vàng có thể đạt ít nhất 4.200 USD/oz trong ngắn hạn. Hơn nữa, nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang, kim loại quý này có thể chạm mốc 4.700 USD/oz vào năm tới. Ngược lại, Morgan Stanley trong báo cáo cuối tháng 10 dự đoán giá vàng có thể đạt khoảng 4.500 USD/oz vào giữa năm sau.
Về mặt kỹ thuật, vàng hiện đang tích lũy trong mô hình tam giác, đồng thời có dấu hiệu chấm dứt chuỗi tạo đỉnh và đáy thấp dần trước đó. Thông thường, mô hình tam giác sau một đợt giảm mạnh có thể báo hiệu khả năng phá vỡ xuống dưới và tiếp diễn xu hướng giảm. Tuy nhiên, hiện vàng đang có cơ hội phá vỡ lên trên mô hình, đặc biệt khi giá đã lấy lại mốc 4.000 USD và giao dịch trên mức Fibonacci 38,2%. Nếu vàng vượt qua được đường xu hướng tăng gần nhất và mức Fibonacci 23,6%, có thể coi nhịp điều chỉnh vừa qua đã chính thức kết thúc.
CẬP NHẬT MỚI: Báo cáo việc làm của Canada mạnh mẽ, đồng CAD phục hồi💡
Constellation Energy: Kết quả tài chính Q3 năm 2025 trái chiều
Chip đắt hơn, thiết bị đắt hơn – TSMC đang thay đổi luật lệ!
Hensoldt vươn lên nhờ lượng đơn hàng tồn đọng kỷ lục và kế hoạch tăng trưởng!
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.