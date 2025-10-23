CẬP NHẬT MỚI: Giá dầu tăng 3,5% 📈Các công ty nhà nước Trung Quốc ngừng mua dầu của Nga

- Các công ty dầu mỏ quốc gia Trung Quốc gồm Sinopec, PetroChina, CNOOC và Zhenhua Oil sẽ hạn chế giao dịch dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của Nga.
- Quyết định này là hệ quả của những lo ngại xoay quanh các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.
Hợp đồng tương lai dầu mỏ (OIL) tăng hơn 3% hôm nay, mở rộng đà tăng sau tin tức từ Trung Quốc. Các công ty dầu mỏ quốc gia Trung Quốc là PetroChina, Sinopec, CNOOC và Zhenhua Oil sẽ hạn chế giao dịch dầu mỏ vận chuyển bằng đường biển của Nga ít nhất trong ngắn hạn do lo ngại về các lệnh trừng phạt.
Nguồn: xStation5
