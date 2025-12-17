Đọc thêm
16:05 · 17 tháng 12, 2025

CẬP NHẬT MỚI: Kỳ vọng kinh doanh của Ifo bất ngờ giảm📉 Chỉ số DE40 giảm nhẹ

DE40
Chỉ số
-
-

16:00, Đức – Kỳ vọng kinh doanh Đức (Ifo) tháng 12:

  • Thực tế: 89,7; Dự báo: 90,5; Trước đó: 90,5

16:00, Đức – Đánh giá hiện tại của Đức (Ifo) tháng 12:

  • Thực tế: 85,6; Dự báo: 85,7; Trước đó: 85,6

16:00, Đức – Chỉ số Môi trường Kinh doanh Ifo tháng 12:

  • Thực tế: 87,6; Dự báo: 88,2; Trước đó: 88,0

Hợp đồng tương lai DAX đã quay đầu giảm từ đường EMA100 trên khung H1 và rơi xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 23,6% sau khi các chỉ số tâm lý kinh doanh do Viện Ifo công bố bất ngờ suy yếu.

 

Nguồn: xStation5

19 tháng 12, 2025, 22:00

CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu tâm lý người tiêu dùng của đại học Michigan thấp hơn dự kiến!
19 tháng 12, 2025, 15:05

Lịch kinh tế: Doanh số bán lẻ từ Canada; dữ liệu của Đại học Michigan từ Hoa Kỳ
19 tháng 12, 2025, 14:26

Họp báo BoJ - Phát biểu của Ueda
19 tháng 12, 2025, 14:05

CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ của Anh thấp hơn dự kiến; GBPUSD giảm nhẹ.

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn