CẬP NHẬT MỚI: Kỳ vọng kinh doanh tại Đức thấp hơn dự kiến📉 EURUSD giảm nhẹ

15:00, Đức - Kỳ vọng của doanh nghiệp Đức trong tháng 9:
-
thực tế 89,7; dự báo 92,0; trước đó 91,6;
15:00, Đức - Đánh giá hiện tại của Đức trong tháng 9:
-
thực tế 85,7; dự báo 86,5; trước đó 86,4;
15:00, Đức - Chỉ số môi trường kinh doanh Ifo của Đức tháng 9:
-
thực tế 87,7; dự báo 89,3; trước đó 89,0;
Báo cáo yếu hơn của Ifo phù hợp với mức giảm được ghi nhận bởi các báo cáo PMI gần đây. Các doanh nghiệp tỏ ra kém lạc quan hơn về sự phục hồi kinh tế ở Đức. EURUSD tiếp tục điều chỉnh thêm 0,1%, giảm xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 100 giờ (EMA100, màu tím đậm).
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.