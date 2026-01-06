CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát của Đức thấp hơn đáng kể so với dự kiến, tỷ giá EUR/USD giảm 📉

20:00, Đức – Dữ liệu lạm phát tháng 12:
-
HICP Đức: thực tế 2,0% YoY; dự báo 2,2%; trước đó 2,6%
-
HICP Đức: thực tế 0,2% MoM; dự báo 0,4%; trước đó -0,5%
-
CPI Đức: thực tế 1,8% YoY; dự báo 2,0%; trước đó 2,3%
-
CPI Đức: thực tế 0,0% MoM; dự báo 0,3%; trước đó -0,2%
Lạm phát của Đức trong báo cáo nhanh tháng 12 gây bất ngờ theo hướng giảm, khi CPI toàn phần hạ xuống 1,8% so với cùng kỳ (so với mức kỳ vọng 2,1% và 2,3% trước đó) và đi ngang theo tháng. Chỉ số HICP hài hòa giảm xuống 2,0% YoY (so với 2,2% kỳ vọng và 2,6% trước đó) và tăng 0,2% MoM.
Tính theo bình quân cả năm, CPI của Đức năm 2025 ước đạt 2,2%. Trong khi đó, lạm phát lõi (CPI loại trừ thực phẩm và năng lượng) tạm tính ở mức 2,4% YoY trong tháng 12. Phân tích chi tiết cho thấy giảm phát mạnh ở nhóm hàng hóa (0,4% YoY), chủ yếu do giá năng lượng giảm (-1,3% YoY) và lạm phát thực phẩm hạ nhiệt (0,8% YoY). Ngược lại, lạm phát dịch vụ vẫn ở mức cao 3,5% YoY, phản ánh áp lực giá trong nước còn dai dẳng dù xu hướng chung đang hạ nhiệt.
Dữ liệu lạm phát thấp hơn này đã được báo hiệu trước bởi số liệu từ các bang (“Land”) công bố sớm trong ngày: North Rhine–Westphalia giảm xuống 1,8% YoY (từ 2,3%), Saxony xuống 1,9% (từ 2,2%), cùng nhiều bang lớn khác cho thấy bức tranh lạm phát toàn phần yếu hơn. Sau khi số liệu được công bố, EUR/USD tiếp tục suy yếu.
