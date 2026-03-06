Bitcoin lại mất đà tăng 📉Ethereum giảm 5%

Bitcoin đang giảm trong hôm nay, khi giá từ khoảng 71.000 USD lùi xuống gần 68.000 USD. Đà giảm này làm suy yếu hy vọng về một nhịp phục hồi bền vững hơn, bởi đợt tăng gần đây đã chững lại quanh vùng 74.000 - 75.000 USD – khu vực được xem là mốc quan trọng theo góc nhìn định vị của các nhà tạo lập thị trường.
Trong khi đó, Ethereum giảm mạnh hơn, khi đồng tiền điện tử lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường giảm hơn 5% và rơi xuống dưới 2.000 USD.
Đồng US Dollar mạnh hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, cùng với giá dầu tăng mạnh đang làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản kỹ thuật số. Mặc dù nhu cầu tạm thời tăng thông qua các ETF tiền điện tử, thị trường crypto vẫn khó duy trì đà tăng trong bối cảnh nhu cầu giao dịch spot yếu và áp lực nguồn cung vẫn còn lớn.
Bitcoin (khung thời gian H1)
Bitcoin đã gặp kháng cự mạnh gần vùng 75.000 USD, nơi có mức thoái lui Fibonacci 38,2% của nhịp tăng gần đây và cũng là khu vực mà định vị quyền chọn của các nhà tạo lập thị trường cho thấy vùng kháng cự đáng chú ý.
Hiện tại, BTC đã giảm xuống dưới đường EMA 200 trên khung giờ, lần đầu tiên kể từ giai đoạn chuyển giao giữa tháng 2 và tháng 3, cho thấy động lượng giảm có thể quay trở lại.
Nếu phe mua không nhanh chóng lấy lại mốc 70.000 USD, thị trường có thể đối mặt với một nhịp giảm mới, với vùng hỗ trợ tiềm năng quanh 60.000 USD.
Nguồn: xStation5
Ethereum cũng đã xóa bỏ phần lớn mức tăng của vài ngày trước và giảm trở lại dưới 2.000 USD, qua đó củng cố xu hướng giảm đang chiếm ưu thế trên thị trường.
Nguồn: xStation5
