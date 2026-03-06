Giá dầu tăng vọt 11% trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang 📈

Hợp đồng tương lai Brent crude oil (OIL) đang tăng hơn 11% trong hôm nay, tiếp tục mở rộng đà tăng trước đó và đã vượt mốc 93 USD/thùng. Cùng với giá dầu, lo ngại về lạm phát, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và sức mạnh của đồng US Dollar cũng đang gia tăng. Nhu cầu đối với CBOE Volatility Index (VIX) tăng mạnh do kỳ vọng biến động cao hơn của chỉ số S&P 500, trong khi chỉ số này - bất chấp căng thẳng địa chính trị và rủi ro đình lạm gia tăng - vẫn chỉ thấp hơn khoảng 5% so với mức đỉnh lịch sử gần 7.000 điểm.
-
Mỹ phát tín hiệu sẽ trả đũa sau một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự tại Bahrain.
-
Iraq báo cáo một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Camp Taji (nơi đặt Trung tâm Ngoại giao Mỹ) gần Baghdad International Airport.
-
Iran cho biết họ đã phóng thêm một làn sóng tấn công mới vào các mục tiêu được chỉ định trong khu vực, đồng thời cảnh báo có thể tấn công các quốc gia châu Âu nếu European Union tham gia cuộc chiến.
-
Donald Trump hôm nay tuyên bố không còn chỗ cho đàm phán, cho rằng chỉ có “chiến thắng quân sự hoàn toàn” của Mỹ mới được đặt lên bàn. Điều này cho thấy xung đột có thể kéo dài, thậm chí có khả năng liên quan đến việc triển khai lực lượng bộ binh.
Giá dầu toàn cầu hiện đã vượt 90 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2023.
OIL (khung thời gian D1)
Nguồn: xStation5
Trong khi đó, hợp đồng tương lai của VIX đang tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, khi thị trường từng bị rung chuyển bởi lo ngại về chính sách thuế quan của Donald Trump và tác động của nó đối với kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, nhu cầu phòng ngừa rủi ro thông qua VIX cũng đang tăng lên trước cuối tuần, vì nhiều nhà đầu tư không muốn giữ các vị thế chưa được phòng vệ trong trường hợp xung đột leo thang vào cuối tuần.
Nguồn: xStation5
📈US100 bật tăng vượt lên trên đường EMA 100
Tóm tắt thị trường: Cổ phiếu năng lượng suy yếu khi hy vọng về việc chấm dứt chiến tranh Iran ngày càng tăng 🌍
Thị trường nổi bật: Chỉ số JP225 tăng vọt sau khi GDP được điều chỉnh tăng 📈 Nhật Bản đã trở lại cuộc chơi❓
Chỉ số chứng khoán tăng vọt giữa lúc ông Trump đưa ra phát ngôn về chiến tranh Iran 📈 Giá dầu giảm mạnh
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.