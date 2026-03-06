Giá dầu tăng vọt 11% trong bối cảnh xung đột Trung Đông leo thang 📈

Hợp đồng tương lai Brent crude oil (OIL) đang tăng hơn 11% trong hôm nay, tiếp tục mở rộng đà tăng trước đó và đã vượt mốc 93 USD/thùng. Cùng với giá dầu, lo ngại về lạm phát, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và sức mạnh của đồng US Dollar cũng đang gia tăng. Nhu cầu đối với CBOE Volatility Index (VIX) tăng mạnh do kỳ vọng biến động cao hơn của chỉ số S&P 500, trong khi chỉ số này - bất chấp căng thẳng địa chính trị và rủi ro đình lạm gia tăng - vẫn chỉ thấp hơn khoảng 5% so với mức đỉnh lịch sử gần 7.000 điểm.

Mỹ phát tín hiệu sẽ trả đũa sau một cuộc tấn công nhằm vào căn cứ quân sự tại Bahrain.

Iraq báo cáo một cuộc tấn công bằng tên lửa vào căn cứ quân sự Camp Taji (nơi đặt Trung tâm Ngoại giao Mỹ) gần Baghdad International Airport.

Iran cho biết họ đã phóng thêm một làn sóng tấn công mới vào các mục tiêu được chỉ định trong khu vực, đồng thời cảnh báo có thể tấn công các quốc gia châu Âu nếu European Union tham gia cuộc chiến.

Donald Trump hôm nay tuyên bố không còn chỗ cho đàm phán, cho rằng chỉ có “chiến thắng quân sự hoàn toàn” của Mỹ mới được đặt lên bàn. Điều này cho thấy xung đột có thể kéo dài, thậm chí có khả năng liên quan đến việc triển khai lực lượng bộ binh.

Giá dầu toàn cầu hiện đã vượt 90 USD/thùng lần đầu tiên kể từ năm 2023.

OIL (khung thời gian D1)

Nguồn: xStation5

Trong khi đó, hợp đồng tương lai của VIX đang tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, khi thị trường từng bị rung chuyển bởi lo ngại về chính sách thuế quan của Donald Trump và tác động của nó đối với kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, nhu cầu phòng ngừa rủi ro thông qua VIX cũng đang tăng lên trước cuối tuần, vì nhiều nhà đầu tư không muốn giữ các vị thế chưa được phòng vệ trong trường hợp xung đột leo thang vào cuối tuần.

Nguồn: xStation5