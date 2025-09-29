CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát ở Tây Ban Nha thấp hơn dự kiến, nhưng vẫn cao nhất trong hơn một năm 📉

08:00 AM BST, Tây Ban Nha - Dữ liệu bán lẻ tháng 8:
-
Doanh số bán lẻ của Tây Ban Nha: thực tế tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước; trước đó là 4,7% so với cùng kỳ năm trước;
08:00 AM BST, Tây Ban Nha - Dữ liệu lạm phát tháng 9:
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
-
HICP của Tây Ban Nha: thực tế 0,1% MoM; dự báo 0,3% MoM; trước đó 0,0% MoM;
-
HICP của Tây Ban Nha: thực tế tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước; dự báo tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước; trước đó là 2,7% so với cùng kỳ năm trước;
-
CPI của Tây Ban Nha: thực tế -0,4% so với tháng trước; dự báo -0,2% so với tháng trước; trước đó là 0,0% so với tháng trước;
-
CPI của Tây Ban Nha: thực tế 2,9% so với cùng kỳ năm trước; dự báo 3,1% so với cùng kỳ năm trước; trước đó là 2,7% so với cùng kỳ năm trước;
Lạm phát tại Tây Ban Nha đạt mức cao nhất trong hơn một năm, chính là lý do Ngân hàng Trung ương Châu Âu quyết định giữ nguyên lãi suất vào tháng tới. Giá tiêu dùng tăng 3% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 2,7% của tháng 8, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, dữ liệu hàng tháng cho thấy giá cả giảm, và nhìn chung báo cáo không đạt kỳ vọng. Thị trường hiện đang có phản ứng trái chiều. Chỉ số SPA35 giảm nhẹ.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.