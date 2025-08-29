CẬP NHẬT MỚI: Lạm phát PCE phù hợp với kỳ vọng

Lạm phát PCE cốt lõi theo năm: 2,9% so với cùng kỳ năm trước (Dự báo: 2,9% so với cùng kỳ năm trước; Trước đó: 2,8% so với cùng kỳ năm trước)

Lạm phát PCE cốt lõi theo tháng 0,3% m/m (Dự báo: 0,3% m/m; Trước đó: 0,3% m/m)

Lạm phát PCE tổng thể theo năm: 2,6% so với cùng kỳ (Dự báo: 2,6% so với cùng kỳ; Trước đó: 2,6% so với cùng kỳ)

Lạm phát PCE tổng thể theo tháng: 0,3% m/m (Dự báo: 0,3% m/m; Trước đó: 0,3% m/m)

Thu nhập cá nhân 0,4%, Dự kiến ​​0,4%

Chi tiêu cá nhân 0,5%, Chi tiêu 0,5% Cặp tiền EURUSD không phản ứng quá mức với số liệu hôm nay vì dữ liệu này phù hợp với kỳ vọng và đã được thị trường phản ánh vào giá và không ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng lãi suất của Fed. Thị trường hoán đổi tiếp tục định giá mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 ở mức khoảng 85% (tương tự như trước khi công bố). Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Nguồn: CME

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.