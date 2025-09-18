CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Anh giữ nguyên lãi suất

Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại Vương quốc Anh ở mức 4%, đúng như kỳ vọng của thị trường. BoE MPC bỏ phiếu cắt giảm: Thực tế 2 (Dự báo 2, Trước đó 5)

BoE MPC bỏ phiếu giữ nguyên: Thực tế 7 (Dự báo 7, Trước đó 4)

BoE MPC bỏ phiếu tăng lãi suất: Thực tế 0 (Dự báo 0, Trước đó 0) BoE cảnh báo về nguy cơ tác động vòng hai đến tiền lương và giá cả; nhấn mạnh cách tiếp cận "từng bước và thận trọng" vẫn phù hợp. Nhận định này có phần khá "diều hâu". Các nhà giao dịch giữ nguyên kỳ vọng về lãi suất BoE, hiện chỉ thấy thêm 6 điểm cơ bản cắt giảm trong năm nay.

