CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Canada cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản; USDCAD đi ngang📌

20:45, Canada - Quyết định lãi suất của BoC tháng 12:
-
Thực tế 2,50%; Dự báo 2,50%; Trước đó 2,75%;
Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demoTạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại
Tóm tắt tuyên bố của BoC:
Vào ngày 17 tháng 9 năm 2025, Ngân hàng Canada đã cắt giảm lãi suất qua đêm 25 điểm cơ bản xuống còn 2,5% (Lãi suất Ngân hàng 2,75%, lãi suất tiền gửi 2,45%) để cân bằng tốt hơn rủi ro khi tăng trưởng chậm lại do thuế quan của Hoa Kỳ. GDP quý 2 của Canada giảm khoảng 1,5% do xuất khẩu giảm 27%, đầu tư kinh doanh suy yếu, tình trạng mất việc làm gần đây đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên 7,1%, trong khi các điều kiện tài chính dịu đi và đồng CAD vẫn ổn định. Lạm phát là 1,9% so với cùng kỳ năm trước, với lạm phát lõi khoảng 2,5–3% nhưng đang mất đà; việc loại bỏ hầu hết các mức thuế trả đũa sẽ làm giảm áp lực giá hàng hóa. Ngân hàng sẽ theo dõi chặt chẽ xuất khẩu chịu thuế quan, tác động lan tỏa đến đầu tư, việc làm và chi tiêu, truyền dẫn giá cả và kỳ vọng lạm phát.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.